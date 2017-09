Autobeurs moet het gezicht redden van grote Duitse merken

Vijftig elektrische automodellen in 2022, roept Daimler-Benz. Tachtig stekkermodellen in 2025, zegt de Volkswagen Groep. Duitse autoconcerns bieden tegen elkaar op tijdens de autobeurs in Frankfurt die vandaag door bondskanselier Angela Merkel wordt geopend. Wie is de groenste autofabrikant van het land en rest van de wereld?

De tweejaarlijkse IAA, door de Duitse fabrikanten georganiseerd, etaleert zich ongegeneerd als 's werelds belangrijkste autobeurs. Probeert hier de geplaagde Duitse industrie de komende dagen haar reputatie als wereldleider in autotechniek te herstellen na de dieselaffaire? Op het eerste oog wel.

Vloedgolf van toekomstauto's De IAA-bezoekers, naar verwachting een kleine miljoen, krijgen een vloedgolf van nieuwe elektrische, deels zelfsturende toekomstauto's voorgeschoteld. Vooral van de grote Duitse concerns Volkswagen, Daimler-Benz en BMW. Al die nieuwe e-auto's moeten de aandacht afleiden van de pijnlijke sjoemelaffaires met diesels. Duitsland, met de 'Benz' uit 1886 de bakermat van de automobiel, wil immers wereldleider blijven. Nog altijd produceren Duitse au­to­fa­bri­kan­ten 70% van alle topmodellen Matthias Wissmann, voorzitter van autofabrikantenvereniging VDA, zegt dat Duitse bedrijven er alles aan doen om te blijven meespelen in de Champions League van de auto-industrie. "We hebben nu 70 procent van de wereldpremiummarkt", stelt hij. Duitse merken tonen daarom futuristische modellen voor de nabije toekomst, zoals de BMW iVision Dynamics, een Tesla-tegenhanger.

Zelfrijdende Google Achter het glimmende IAA-blik en de imponerende toekomstconcepten woedt een felle strijd om te overleven in autoland. De Verenigde Staten, waar het massa-automobilisme is uitgevonden, biedt Duitsland keihard technologisch tegenspel, met nieuwkomers op het gebied van de elektrische en de zelfrijdende auto zoals Tesla, Facebook en Google. Tesla mijdt de IAA. Het gehypete nieuwe Model 3 ontbreekt. Google en Facebook zijn echter met veel bombarie binnengehaald om de IAA internationaal relevant te houden. Daarnaast moet Duitsland een slag leveren met China waar de auto booming business is. Bracht de Volkswagen-groep in de jaren tachtig nog autotechnologie naar onderontwikkeld China, nu dwingt China snelle elektrificatie in het wegverkeer af. Het Chinese concern Chery presenteert in Frankfurt het merk Exceed met hybrides en batterijauto's voor Europa. Volkswagen kondigde een investering aan in auto-elektrificatie van een extra 20 miljard euro. In 2030 wil VW elektrisch zijn. De slag om de benzine- en die­sel­ver­slaaf­de au­to­con­su­men­ten moet nog worden geleverd.

Versnipperde autopolitiek De slag om de benzine- en dieselverslaafde autoconsumenten moet intussen ook nog worden geleverd. Veel fabrikanten worstelen met sterk versnipperde autopolitiek per land. Voor de uitlaatauto's blijft in veel landen om politieke of technische redenen voorlopig een markt, tonen de nieuwe Dacia Duster en Volkswagen T-Roc. 'Elektrisch' mag dan het IAA-buzzwoord zijn, de klassieke verbrandingsmotor is niet zomaar foetsie. Nieuwe technologie kan de uitstoot verder reduceren, stelt Wissmann. Veel van de elektrische auto's die nu met tromgeroffel worden aangekondigd, blijken hybrides zoals de Toyota Prius dat al twintig jaar is: een benzineauto met een verbrandingsmotor en een elektrohulp. 'Elektrisch aangedreven' heet dit eufemistisch. Niettemin beleeft de 'hybride zonder stekker' een revival. Niet dankzij Duitsland, maar dankzij Aziatische merken. Stekkerauto's maken pas kans met meer rijbereik.

Geen geitenbreiers ontwerpen meer Mercedes-Benz toont als alternatief de elektrische GLC Fuel Cell die waterstof tankt. Duitse autofabrikanten zetten in navolging van Tesla volop in op een mooi design voor de elektrische auto. Geen geitenbreiers ontwerpen meer. Het leidt tot auto's als de Volkswagen I.D. Crozz II. Maar op het gebied van auto-emoties, ooit een sterke Duitse troefkaart, groeit de buitenlandse concurrentie. Journalisten op de IAA vallen in katzwijm voor de Honda Urban EV-concept uit Japan, die herinnert aan Hondaatjes uit de seventies. Pijnlijk voor de Duitse reputatie als wereldleider is het wegblijven van belangrijke autobouwers op de IAA. Niet alleen Tesla ontbreekt, maar ook Opel-opkoper Peugeot, Volvo, Fiat en Nissan.

