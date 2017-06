Auto rijdt in op politie Parijs, dader waarschijnlijk overleden

Een automobilist is vandaag op de Champs-Elysées in Parijs vol ingereden op een politievoertuig. De bestuurder is volgens persbureau Reuters vermoedelijk overleden. De politie in de Franse hoofdstad meldde dat er geen politiemensen of leden van het publiek gewond zijn geraakt.

Volgens diverse media reed de auto bewust in op een busje van de politie. De bestuurder was volgens de krant Le Dauphiné Libéré gewapend, maar het is onduidelijk wat voor wapen de man bij zich zou hebben gedragen.

De man zou bekend zijn bij de veiligheidsdiensten en had een gasfles in zijn auto liggen, meldde BFM TV.

Een bron zei tegen de krant Le Parisien de vermoedelijke bestuurder bewusteloos op de grond te hebben gezien. Het voertuig van de man zou in brand hebben gestaan.

Op beelden is te zien dat de politie massaal aanwezig is op de wereldberoemde boulevard. Een getuige zei dat agenten een gebied hebben afgezet in de buurt van het presidentieel paleis. De situatie is inmiddels onder controle, meldde de politie op Twitter.

