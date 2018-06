Auto rijdt gebouw De Telegraaf binnen, politie vermoedt opzet

Of de zaken met elkaar te maken hebben, is onbekend. De vlammen kwamen tot zeker veertien meter hoog, zegt een politiewoordvoerder. De brandweer had het vuur snel geblust. Veel ruiten zijn gesneuveld.

Premier Mark Rutte noemde de aanslag ‘een klap in het gezicht van de vrije pers en de Nederlandse democratie'. Hij wenste de hoofdredacteur van de krant en zijn mensen sterkte. Rutte gaat uit van een ‘gerichte actie’ en verzekert dat de politie er alles aan doet om de dader of daders te pakken. "We zijn alert en waakzaam'', aldus Rutte.

De bestelauto vloog vannacht rond 4.00 uur met flinke snelheid door de glazen pui van het hoofdkantoor nadat deze de betonnen blokken vóór het pand wist de omzeilen. Toen de auto in brand vloog, stapte de bestuurder over in een vluchtauto, een Audi die door een andere man werd bestuurd.

De Audi kwam uit de richting van het centrum en is met hoge snelheid weggereden richting de ringweg A10. Of de auto de A10 is opgereden, is niet bekend. De politie zoekt getuigen die iets gezien hebben of beelden hebben opgenomen via bijvoorbeeld een dashcam. De politie behandelt de zaak met de hoogste prioriteit.

"Heel alarmerend", noemt algemeen secretaris van de NVJ Thomas Bruning het incident bij De Telegraaf. "Wat het ook is, het lijkt toch een zeker een aanval op de journalistiek. Je moet je wel erg zorgen maken wat er aan de hand is. Dit moet topprioriteit hebben bij politie en justitie. Journalisten zijn onafhankelijk. Het is een aanslag op de democratie.'' Bruning noemt het een angstaanjagend incident. "Het moet ons er absoluut niet van weerhouden om ons werk te doen, maar wel onder veilige omstandigheden.'' Bruning zegt dat de NVJ snel in gesprek zal gaan met politie, justitie en de hoofdredactie van De Telegraaf.

Hoofdredacteur Paul Jansen van de Telegraaf voor het hoofdkantoor waar rond 4.00 uur een bestelauto met flinke snelheid door de glazen pui van het hoofdkantoor aan de Basisweg in Amsterdam is gereden. ANP KOEN VAN WEEL © ANP

Volgens hoofdredacteur Paul Janssen van de Telegraaf is niet duidelijk uit welke hoek de intimidatie komt. "Het is duidelijk dat we niet overal vrienden hebben. We zullen moeten afwachten wat het onderzoek van de politie uitwijst, maar we gaan door met ons werk. We laten ons niet intimideren.''

Wie er achter zou kunnen zitten kan Jansen niet zeggen. "Aangezien we niet weten wie de boodschapper is, weten we ook niet wat de boodschap is. Duidelijk is wel dat we doorgaan met ons belangrijke journalistieke werk.'' Jansen maakt zich wel zorgen om zijn personeel. "Dit komt natuurlijk hard aan bij de redactie en ook bij andere collega's van uitgever TMG, maar ook zij zullen hun schouders eronder zetten en gewoon vastberaden doorgaan met het werk waar zij mee bezig zijn."