Australische treinramp: Technici plaatsten handremmen op de verkeerde trein

Hoe was het mogelijk dat in november een trein met 268 wagons vol ijzererts op hol sloeg in Australië? De trein reed op een privéspoorlijn van de Australisch-Britse mijnbouwgigant BHP. Bestemming was de haven van Port Hedland in West-Australië, waar alle ijzererts van de trein op een schip moest worden overgeladen.

Zonder machinist aan boord legde het gevaarte 91 kilometer af door dunbevolkt gebied. De trein ontspoorde uiteindelijk met een snelheid van 144 kilometer per uur. Uit onderzoek blijkt nu dat er een menselijke fout is gemaakt bij het bevestigen van nieuwe handremmen. Die waren namelijk op de verkeerde trein gezet.

Het Australische bureau voor transportveiligheid ATSB bracht dinsdag een reconstructie naar buiten van het ongeval op 5 november 2018. Daaruit blijkt dat allerlei veiligheidsmechanismes het lieten afweten.

Om 3.39 uur in de ochtend verliest de locomotief van trein M02712 contact met het controlesysteem van de trein, naar later blijkt door een kabelbreuk. De noodrem zet de trein automatisch stil, op een locatie genaamd Garden South. De machinist neemt contact op met de controlekamer in de haven en die stuurt een technische hulpploeg naar de trein.

Om 3.53 uur begint de machinist in overleg met de controlekamer extra handremmen te bevestigen aan de voorkant van de trein. De trein staat namelijk op een helling die 1,5 procent afloopt. Ongeveer tegelijkertijd stopt een andere, lege goederentrein op een parallel spoor. Die kan niet verder vanwege het rode sein.

Om 4.25 uur arriveert de hulpploeg. Die begint ook handremmen te bevestigen, maar dan aan de achterkant. De trein is bijna drie kilometer lang, dus de technici hebben hierbij geen contact met de machinist.

4.40 uur. De machinist hoort dat er lucht wegloopt uit het pneumatische remsysteem. Zonder luchtdruk werken de remmen niet meer. Het gevaarte van 42.500 ton komt in beweging en rolt weg. Dat kan eigenlijk niet gebeuren: een veiligheidssysteem had al na een halve meter moeten ingrijpen met een noodrem. Maar dat gebeurt niet. Steeds sneller gaat de trein, uiteindelijk zelfs 162 kilometer per uur. Ook het automatische stopsysteem dat in werking moet treden als een rood sein wordt geschonden, of als de trein harder rijdt dan toegestaan, faalt. In 46 minuten legt de trein zo 91 kilometer af en passeert ondertussen ook een andere trein.

5.02 uur. De machinist van de lege goederentrein belt de controlekamer en vertelt dat de technische dienst de handremmen per abuis op zijn trein heeft bevestigd, en niet op de trein in problemen.

5.20 uur. Vanuit de controlekamer wordt op afstand een wissel omgezet, om de spooktrein opzettelijk te laten ontsporen en erger te voorkomen. Zes minuten later bereikt de trein de wissel met een snelheid van 144 kilometer per uur. De eerste twee locomotieven en de eerste wagon met ijzererts blijven in de rails. Dan volgen 233 wagons, twee locomotieven en 122 wagons die allemaal ontsporen. De laatste 22 wagons blijven overeind. De trein legt nog 1,6 kilometer af voordat hij stopt. De rails is verwoest.

ATSB gaat aanvullend onderzoek doen naar de remsystemen die BHP gebruikt en de procedures die de mijnbouwer hanteert om risico’s te beperken en zijn werknemers veilig te houden.

