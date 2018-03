Australische staten sluiten zich aan bij steunfonds voor slachtoffers seksueel misbruik

Door de steun van beide staten kunnen kerken en andere instellingen daar zich nu bij het steunfonds aansluiten. Vanaf 1 juli kunnen slachtoffers van seksueel misbruik in beide staten aanspraak maken op steun uit het fonds. De financiële compensatie zou gemiddeld 48.000 euro per persoon bedragen.

Lees verder na de advertentie

Premier Turnbull maakte van de gelegenheid gebruik om druk uit te oefenen op organisaties en andere staten om zich bij het fonds aan te sluiten.

Als een kerk of een andere organisatie dat niet doet hoop ik dat we ze te schande maken premier Turnbull

"Als een kerk of een andere organisatie dat niet doet hoop ik dat we ze te schande maken", aldus Turnbull. In het bijzonder werd een beroep gedaan op de morele verantwoordelijkheid van kerkgangers. De premier van de staat Victoria, Daniel Andrews, riep hun op hun kerk te vragen het 'verschrikkelijk, verschrikkelijk' beschaamde vertrouwen te herstellen.

"Ik hoop dat de mensen dat in hun gedachten en hun hart voelen als ze zondagochtend de mis bezoeken." Hij voegde eraan toe zelf het goede voorbeeld te zullen geven.

Gladys Berejiklian, de premier van New South Wales, vergat degenen die aan de basis van het steunfonds hadden gestaan niet.

"Als de dappere slachtoffers niet naar voren waren gekomen om kinderen in de toekomst te besparen waar zoveel anderen doorheen zijn gegaan, zou dit niet mogelijk zijn geweest", zei Berejiklian.