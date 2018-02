Australische staatsgeheimen liggen gewoon bij de kringloop

Publieke omroep ABC kreeg duizenden vertrouwelijke overheidsdocumenten in handen die werden gevonden in afgedankte archiefkasten. De kasten waren door een tweedehandswinkel in Canberra voor een habbekrats verkocht, omdat ze op slot zaten en er geen sleutel bij was. Pas toen de kasten werden opengeboord, kwamen de stukken tevoorschijn met opschriften als 'Gevoelig' en 'Topgeheim'. Ze gaan over saillante kwesties als de verbetering van raketten en een plan om geen uitkeringen meer te verstrekken aan mensen onder de dertig.

De Australische autoriteiten hebben gisteren een 'urgent onderzoek' aangekondigd naar de blunder, maar geven verder geen commentaar. "Er loopt een onderzoek, dus het is niet gepast er iets over te zeggen."

