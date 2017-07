Australische premier eist opheldering over schietincident Amerikaanse politie

“Deze gebeurtenis is onbegrijpelijk. Ons hart gaat uit naar de nabestaanden en voor hen willen we snel duidelijkheid over deze zaak”, zei Turnbull in een interview met het Australische televisiekanaal Nine Network. Zaterdagavond was Justine Damond thuis. Omstreeks half twaalf belde ze de politie, omdat ze dacht te horen hoe een vrouw vlakbij haar huis werd verkracht. In haar pyjama liep ze naar buiten om de agenten die op haar telefoontje afkwamen op te vangen. Plotseling trok een van hen zijn wapen en schoot de vrouw dood.

Vuurwerkknallen De agent die de auto bestuurde zegt niet te begrijpen waarom zijn collega Mohamed Noor het vuur opende op de vrouw. Zij droeg geen wapen bij zich. Dinsdag doken fragmenten op van de gesprekken die Noor met zijn collega’s over de dienstradio voerde. Daarop zijn luide vuurwerkknallen te horen. Mogelijk dacht Noor dat de knallen schoten waren en was hij bang dat Justine Damond op hen schoot, zo schrijft The Washington Post. De vermoedens kunnen nog niet worden bevestigd. Noor wil niets zeggen over zijn betrokkenheid bij de dood van Damond. Haar lichaam is overgebracht voor autopsie, maar de uitkomsten daarvan zijn nog niet bekend. Bovendien hadden de agenten hun bodycamera’s niet aanstaan. Er zijn dus geen opnames gemaakt van de schietpartij, hoewel agenten volgens het protocol hun camera moeten aanzetten als zich incidenten voordoen. "Het publiek heeft het recht te weten wat er gebeurde met Damond. De agenten hadden hun camera aan moeten zetten" Teresa Nelson, lid van de American Civil Liberties Union of Minnesota Dit is een kwalijke zaak, zegt Teresa Nelson van de American Civil Liberties Union van Minnesota, een lobbyorganisatie voor burgerrechten. “Het publiek heeft het recht te weten wat er precies is gebeurd met Damond en waarom de politie haar doodde. De camera’s van de agenten moeten sowieso aanstaan, maar zeker na het incident hadden de agenten hun camera’s moeten activeren.”

Willekeurige schietpartijen De Amerikaanse politie schoot in 2017 524 mensen dood, blijkt uit onderzoek van The Washington Post. Regelmatig wordt de Amerikaanse politie verweten dat zij zonder concrete aanleiding op zwarte mensen schiet. De dood van Justine Damond bewijst dat ook witte mensen willekeurig worden beschoten, zegt het democratische Congreslid Keith Ellison. “We moeten onder ogen zien dat onbewapende mensen worden gedood door agenten die zweren ons te beschermen. Dat is een systematisch probleem. Niet alleen mensen met een bepaalde huidskleur of mensen die in een bepaald deel van de stad wonen worden beschoten.” "We moeten onder ogen zien dat onbewapende mensen worden gedood door agenten die zweren ons te beschermen" Congreslid Keith Ellison De familie van Justine Damond organiseerde woensdagochtend een wake in Australië. Zij gooide tientallen roze bloemen in de oceaan ter nagedachtenis aan Damond. “Onze harten zijn gebroken door het verlies van Justine”, zei Don Damond, haar verloofde, tegen The Washington Post. “Natuurlijk willen we weten wat er is gebeurd in haar laatste momenten, maar dat zal slechts een schrale troost kunnen zijn.”

