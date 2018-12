Australische bisschop in hoger beroep vrijgesproken in misbruikzaak

De 68-jarige Wilson was de hoogste katholieke geestelijke die voor een dergelijk vergrijp was veroordeeld. De voormalige aartsbisschop van Adelaide was aangeklaagd omdat hij in de jaren zeventig jarenlang een priester de hand boven het hoofd zou hebben gehouden. Deze priester, James Fletcher, werd in 2004 veroordeeld voor negen gevallen van kindermisbruik en overleed in 2006 in de gevangenis aan een beroerte.

Lees verder na de advertentie

Het hof in New South Wales oordeelt nu dat er onvoldoende bewijs is dat Wilson inderdaad Fletcher zou hebben beschermd. Diens advocaten hebben altijd volgehouden dat Wilson van niks wist, zelf zegt de bisschop - die aan Alzheimer leidt - dat hij zich niks van de zaak kan herinneren.

Lees ook: