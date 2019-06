Australische Ashleigh Barty wint Roland Garros na eenzijdige finale

De 23-jarige Barty was op een grand slam nog nooit voorbij de kwartfinales gekomen. Vondrousova was in Parijs nog zonder setverlies, maar ze haalde in de finale geen moment haar niveau van de afgelopen twee weken. De 19-jarige nummer 38 van de wereld oogde timide in haar eerste wedstrijd op het Court Philippe Chatrier.

Lees verder na de advertentie

Barty liep in veertien minuten uit naar 4-0 en Vondrousova stapelde fout op fout. Met afwisselend spel werd het linkshandige talent door Barty van de ene naar de andere hoek gestuurd. Vondrousova produceerde in de eerste set twaalf onnodige fouten en slechts twee winners.

Ook in de tweede set nam Barty direct een break voorsprong en ze keek geen moment meer achterom. Na een uur en tien minuten verzilverde ze, op de service van Vondrousova, met een smash haar eerste wedstrijdpunt. “Ik heb de perfecte wedstrijd gespeeld. Het waren twee magische weken”, zei Barty, die door haar titel vanaf maandag de nieuwe nummer 2 van de wereld is. Naomi Osaka blijft de wereldranglijst aanvoeren.

Barty, die eind 2014 afstand besloot te nemen van de tenniswereld, was op Roland Garros nog nooit voorbij de tweede ronde gekomen.

Nadal ziet morgen Thiem in de finale De vrouwenfinale begon later dan gepland omdat Dominic Thiem en Novak Djokovic nog het restant moesten afwerken van hun halve finale van het mannentoernooi. De wedstrijd werd vrijdagavond gestaakt wegens regen, en vanmiddag nog eens een uur stilgelegd vanwege het slechte weer boven Parijs. Uiteindelijk plaatste Thiem zich net als vorig jaar in de finale van Roland Garris. De Oostenrijker, de nummer 4 van de plaatsingslijst, was in een spannend duel Djokovic in vijf sets de baas: 6-2, 3-6, 7-5, 5-7, 7-5. Daarmee krijgt het mannentoernooi een kopie van de finale van vorig jaar, toen gewonnen Nadal. De Spanjaard gaat morgen op voor zijn twaalfde titel op Roland Garros.

Lees ook: