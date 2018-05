Australische aartsbisschop verhulde seksueel misbruik

De 67-jarige Wilson was aangeklaagd omdat hij in de jaren zeventig jarenlang een priester de hand boven het hoofd hield. De priester in kwestie, James Fletcher, werd in 2004 veroordeeld voor negen gevallen van kindermisbruik en overleed in 2006 in de gevangenis aan een beroerte. De rechtbank maakt naar verwachting in juni de strafmaat bekend. Wilson kan maximaal twee jaar gevangenisstraf krijgen.

Een van de slachtoffers van Fletcher heeft het misbruik als toen vijftienjarige jongen in 1976 al gemeld bij Wilson. Maar de aartsbisschop zegt zich hiervan niets te herinneren. Daarnaast werd kindermisbruik in de jaren zeventig niet als een serieus misdrijf gezien, beargumenteerden Wilsons advocaten tijdens de rechtszaak. Het was het niet waard om te worden gemeld bij de autoriteiten.

40 procent van seksueel misbruik in Australië vond plaats in rooms-ka­tho­lie­ke instellingen

Wilsons advocaten probeerden eerder al vier keer de zaak te laten vervallen. Onder andere werd aangevoerd dat Wilson aan de ziekte van Alzheimer lijdt. De rechtbank wees het verzoek af omdat zijn ziekte hem er niet van weerhoudt zijn positie als aartsbisschop binnen de katholieke kerk te blijven uitoefenen.

Teleurgesteld In een verklaring laat Wilson weten 'overduidelijk teleurgesteld' te zijn in de uitspraak van de rechtbank. Samen met zijn advocaten gaat hij kijken naar de mogelijkheden voor vervolgstappen. Naast Philip Wilson moet ook de Australische kardinaal George Pell terechtstaan wegens kindermisbruik. De 76-jarige kardinaal, penningsmeester van het Vaticaan en een van de belangrijkste raadgevers van paus Franciscus, zou in de jaren tachtig en negentig, toen hij bisschop was in Australië, gevallen van misbruik expres stil hebben gehouden. Hij zou de belangen van de priesters boven die van de slachtoffers en hun families hebben gesteld. Ook zou hij zwijggeld hebben aangeboden aan een slachtoffer. De kardinaal ontkent de beschuldigingen.

Schokkend onderzoek Een jaar geleden presenteerde een commissie een onderzoek naar seksueel misbruik in Australië en de resultaten waren schokkend. Van alle gevallen van misbruik waar de commissie op stuitte, vond bijna 40 procent plaats in rooms-katholieke instellingen. Van de rooms-katholieke priesters in Australië heeft 7 procent zich tussen 1950 en 2010 schuldig gemaakt aan misbruik van kinderen. In sommige bisdommen vergreep zelfs 15 procent van de priesters zich aan minderjarigen. De percentages bij een aantal Australische katholieke kloosterordes liggen nog hoger. Bij de orde van Saint John of God Brothers zou 40 procent van de broeders kinderen hebben misbruikt. "Als katholieken buigen wij vol schaamte ons hoofd", zei de woordvoerder van de rooms-katholieke kerk in Australië als reactie op het onderzoek.