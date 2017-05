Australië wil reisverbod pedofielen

Australië wil veroordeelde pedofielen hun paspoort gaan afnemen. De Australische regering dient daartoe een wet in bij het parlement. De regering hoopt met de ingrijpende maatregel te voorkomen dat pedofielen afreizen naar arme landen in de regio om daar kinderen te misbruiken. “We zijn vastbesloten alles te doen om te voorkomen dat Australiërs zich schuldig maken aan sekstoerisme”, zegt minister Michael Keenan van justitie. “Het is een weerzinwekkend misdrijf.”

Australië heeft zo’n 20.000 geregistreerde pedofielen. Ongeveer 3200 van hen zijn zo ernstig over de schreef gegaan dat zij de rest van hun leven onder toezicht staan. Deze groep zou onder de nieuwe wet, die waarschijnlijk komende maand in het parlement wordt behandeld, nooit meer een paspoort krijgen. De anderen zouden, nadat hun ondertoezichtstelling is geëindigd, wel weer recht krijgen op een paspoort. Ook willen de autoriteiten uitzonderingen gaan maken voor pedofielen die voor hun werk of om privéredenen toch moeten reizen.

Geen land ter wereld heeft ooit zo krachtig actie ondernomen om te voorkomen dat zijn burgers afreizen om kinderen te misbruiken

Flinke stap verder Eerder voerde de Australische regering al een wetsbepaling in die op het misbruik van een kind in het buitenland een celstraf zet die kan oplopen tot 25 jaar. Met het afnemen van de paspoorten wil Canberra nu nog een flinke stap verder gaan. “Geen land ter wereld heeft ooit zo krachtig actie ondernomen om te voorkomen dat zijn burgers afreizen, vaak naar kwetsbare landen, om kinderen te misbruiken”, aldus minister Keenan. Australië worstelt al jaren met het probleem van kindersekstoeristen die afreizen naar arme Zuidoost-Aziatische landen als Indonesië, de Filippijnen en Thailand om daar aan hun gerief te komen. Als de pedofielen onder toezicht staan horen ze hun reizen te melden, zodat de Australische autoriteiten het land van bestemming kunnen waarschuwen. Maar ze melden hun trips lang niet altijd. De kwestie kwam in oktober weer eens pijnlijk onder de aandacht toen op het Indonesische vakantie-eiland Bali de 70-jarige Australiër Robert Ellis werd veroordeeld tot vijftien jaar cel voor het misbruiken van elf meisjes. Volgens de rechtbank lokte Ellis zijn slachtoffers, in leeftijd variërend van zeven tot zeventien jaar, met geld en cadeautjes naar zijn huis. Daar ging hij met de meisjes in bad en misbruikte hij hen. De beelden van de bejaarde Ellis, een bleke, tengere man met een lange grijze baard, gingen de wereld over. “Wat hij heeft gedaan, kan de toekomst van zijn jonge slachtoffers verwoesten”, oordeelde de Indonesische rechtbank. Het plan om nu paspoorten te gaan innemen baart sommige juristen en mensenrechtenactivisten zorgen, omdat het een inbreuk is op de burgerrechten van pedofielen. Zij zijn bang dat de wet zal leiden tot willekeur. Bovendien wijzen hulpverleners er op dat pedofielen, zeker als ze voor het eerst de fout in zijn gaan, waarschijnlijk meer kans hebben om zichzelf te corrigeren als zij zo normaal mogelijk kunnen leven. Als je een kind verkracht, verlies je naar mijn mening een deel van je burgerrechten Derryn Hinch Maar volgens de Australische senator Derryn Hinch, een van de drijvende krachten achter het wetsvoorstel, hoort de bescherming van kinderen voorop te staan. “Deze verdorven criminelen aasden op kwetsbare kinderen”, aldus Hinch. “Statistisch gezien weten we dat velen van hen het weer doen, als ze de kans krijgen.” Hinch werd zelf als kind misbruikt en voert al jaren campagne voor strengere regels. “Als je een kind verkracht, verlies je naar mijn mening een deel van je burgerrechten.”

Vooral mannen vergrijpen zich aan kinderen Kindersekstoerisme is wereldwijd een groeiend probleem, melden onder meer de Verenigde Naties. Dit komt vooral ook doordat steeds meer mensen reizen. Bovendien is het door de opkomst van internet voor volwassenen makkelijker geworden om contact te zoeken met minderjarigen. VN-kinderorganisatie Unicef schat dat per jaar zeker 2 miljoen kinderen het slachtoffer worden van sekstoerisme. In de business zou jaarlijks minstens 18 miljard euro omgaan. Volgens de VN zijn de daders voor het overgrote deel mannen. Minder dan 5 procent van de daders zouden vrouwen zijn. De mannen benaderen de kinderen in arme landen als Thailand en Cambodja bijvoorbeeld op straat, op het strand of in een bar of bordeel. Zij betalen vaak relatief weinig voor de seks. In landen waar kindhuwelijken gebruikelijk zijn, worden ouders soms ook betaald om kinderen voor de duur van een vakantie met een sekstoerist te laten ‘trouwen’. Volgens de Verenigde Naties wordt internationale adoptie eveneens misbruikt als dekmantel voor pedofilie.

