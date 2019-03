Australië wil dat Turkse president Erdogan ‘roekeloze uitspraken’ terugneemt

In de Eerste Wereldoorlog kwamen 8000 Australiërs om het leven bij een bloedige veldslag tegen de Turken in Gallipoli. Deze slag heeft een belangrijke plek in de geschiedenis van Australië. Hij wordt vaak beschouwd als het begin van het Australische en ook Nieuw-Zeelandse nationale bewustzijn en herdacht op 25 april, ‘Anzac Day’. Jaarlijks reizen duizenden Australiërs ter gelegenheid daarvan dan naar Gallipoli.

Australië heeft de Turkse ambassadeur al ontboden, maar diens excuus is niet aanvaard. Morrison wil dat Erdogan de uitspraken terugneemt. Op een persconferentie zei de Australische premier dat hij de uitleg dat de uitspraken zijn gedaan “in het vuur van het moment en in een electorale context” niet accepteert. Hij noemde de uitspraken van Erdogan “uitermate beledigend en roekeloos in deze gevoelige situatie”. Morrison vindt dat Erdogan de beloftes van Kemal Atatürk, de grondlegger van het moderne Turkije, bezoedelt.

Eerder bekritiseerde Nieuw-Zeeland Erdogan al omdat hij beelden van de aanslag gebruikte bij een verkiezingsbijeenkomst.