Australië trekt financiële steun duizenden asielzoekers in

Volgens activisten en organisaties die asielzoekers ondersteunen zal het overheidsvoorstel desastreuze gevolgen hebben voor de duizenden mensen. Zij komen wellicht zonder onderdak en voedsel te zitten. In totaal maken zo'n 12.500 mensen gebruik van het steunprogramma van de overheid.

Asielzoekers die in afwachting van een uitspraak zijn begonnen aan een studie, zullen waarschijnlijk moeten stoppen met studeren. Onder de getroffen asielzoekers vallen ook mensen die als kind naar Australië zijn gekomen en inmiddels dankzij een studiebeurs kunnen studeren.

Momenteel krijgen asielzoekers waarvan het lot in Australië onzeker is financiële steun van de overheid - zo'n 200 euro per week - en ondersteuning bij bijvoorbeeld traumaverwerking en het zoeken naar een huis.

Daar wil de overheid nu een einde aan maken. De redenering: bijna alle visums van asielzoekers hebben inmiddels een automatische werkvergunning. Mensen die klaar zijn om aan het werk te gaan, moeten een baan zoeken. Het ondersteuningsprogramma voor asielzoekers was altijd bedoeld als een kortetermijnoplossing, aldus een woordvoerder van de overheid tegenover de Guardian. 'Mensen die kunnen werken, zullen zichzelf moeten onderhouden.'

Volgens organisaties die zich over asielzoekers ontfermen, ligt het zo simpel nog niet. Mensen die naar Australië vluchten hebben te maken met allerhande obstakels, zoals posttraumatisch stress-syndroom, fysieke en mentale gezondheidsproblemen, en kleine kinderen die niet alleen kunnen worden gelaten.

De overheid wil de komende twee maanden inventariseren wie in staat is om aan het werk te gaan. Overheidssteun stopt officieel in juni.