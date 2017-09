Aung San Suu Kyi reageert op het geweld in haar land, maar zwijgt over Rohingya

Suu Kyi, die is onderscheiden met de Nobelprijs voor de Vrede, kreeg de afgelopen tijd veel kritiek over zich heen omdat ze zich niet uitsprak over het geweld in haar land en het snoeiharde militaire offensief tegen de Rohingya-militanten. Critici verwijten haar zich onvoldoende in te zetten voor de Rohingya en zien haar stilte als een goedkeuring van het geweld tegen de Rohingya.

Wij weten als land erg goed, beter dan de meeste landen, hoe het is als rechten je worden ontnomen Aung San Suu Kyi

De 1,1 miljoen islamitische Rohingya zijn een minderheid in het overwegend boeddhistische Burma, en krijgen al decennialang te maken met onderdrukking. De bevolkingsgroep heeft bijvoorbeeld geen burgerrechten en worden door de autoriteiten in het land beschouwd als illegale immigranten uit Bangladesh.

Vorige week laaide het geweld opnieuw op in Rakhine, waar sinds 25 augustus honderden doden zijn gevallen. Ruim 145.000 Rohingya-moslims zijn recentelijk naar buurland Bangladesh gevlucht, aldus een VN-bron. De vrees voor een grootscheepse etnische zuivering groeit. De Bengaalse politie meldde vandaag zeker elf boten met vluchtelingen uit Burma ten onder zijn gegaan in de grensrivier met Bangladesh. Aan boord van elke boot zaten naar schatting 25 vluchtelingen.

Nepinformatie Suu Kyi sprak van een "grote ijsberg aan verkeerde informatie" die volgens haar over het conflict verspreid is. Ze wees onder meer op foto’s die door de Turkse vicepremier werden gedeeld op Twitter. Mehmet Şimşek deelde onlangs foto’s die volgens hem de massamoord op de Rohingya tonen, maar dat bleek niet het geval. De vicepremier moest uiteindelijk erkennen dat hij een fout had gemaakt. Aung San Suu Kyi stelde "dat het soort nepinformatie dat de vicepremier deelde slechts het topje is van een enorme ijsberg aan misinformatie". Die zou bedoeld zijn om "problemen tussen landen te creëren om de belangen van terroristen te bevorderen". Haar uitspraken werden vandaag gedeeld op haar Facebookpagina en zouden afkomstig zijn uit een telefoongesprek dat ze met de Turkse president Erdogan heeft gehad. Het is de eerste keer dat Suu Kyi reageert op het geweld in haar land, al liet ze zich niet specifiek uit over de Rohingya. Volgens haar is de regering al begonnen met "alle mensen in Rakhine zo goed mogelijk te verdedigen", aldus de Burmese leider. "Wij weten als land erg goed, beter dan de meeste landen, hoe het is als rechten je worden ontnomen en je niet beschermd wordt." Suu Kyi veroordeelde het geweld tegen de Rohingya daarmee niet. Ze benadrukte wel dat de rechten van iedereen belangrijk zijn. "We zorgen ervoor dat de rechten van alle mensen in ons land beschermd worden." Dat Suu Kyi zich ook nu op de vlakte houdt, heeft alles te maken met de lastige politieke situatie in het land

Lastige politieke situatie Dat Suu Kyi zich ook nu op de vlakte houdt, heeft alles te maken met de lastige politieke situatie in het land, stelde biograaf Peter Popham, die twee boeken schreef over Suu Kyi, dinsdag in Trouw. Een openlijke steun aan de Rohingya zou kunnen resulteren in persoonlijke aanvallen vanuit het leger en vanuit nationalistische boeddhisten. Twee politiek machtige groepen, aldus Popham. De tekst gaat verder onder de afbeelding. Indonesische moslims demonstreren voor de Burmese Ambassade in Jakarta tegen het geweld in Burma. Het geweld tegen de Rohingya kwam Burma op veel internationale kritiek te staan. © EPA Achter de schermen zou Suu Kyi wel haar best doen om de Rohingya-crisis op te lossen, zei U Aye Lwin, een islamitische Burmees die betrokken is bij de Rakhine Commission, een commissie die de overheid adviseert over het oplossen van het Rohingya-conflict. De leider zou daarvoor wel meer tijd nodig hebben: "Ze probeert bruggen te bouwen met het leger, maar om dat te doen moet ze eerst het vertrouwen van de generaals winnen. En dat kost nu eenmaal tijd." De Indiase premier Narendra Modi sprak vandaag tijdens een gezamenlijke persconferentie met Suu Kyi zijn bezorgdheid uit over de situatie in Burma. "We delen jullie zorgen over het extremistische geweld in Rakhine en in het bijzonder het geweld tegen veiligheidstroepen en hoe onschuldige levens zijn geraakt'', zei hij. De Indiase autoriteiten kondigden recentelijk aan de circa 40.000 Rohingya te willen uitzetten die zich in India bevinden. Het zou gaan om illegalen. Dat besluit leidde tot kritiek van mensenrechtenorganisaties. Lees ook: Waarom Aung San Suu Kyi blijft zwijgen.

