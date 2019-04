Au! De ING-top krijgt een gevoelige tik op de vingers

Aandeelhoudersvergaderingen? Op papier zijn ze belangrijk. Directie en commissarissen leggen verantwoording af en motiveren genomen besluiten. Aandeelhouders mogen kritiek spuien, vragen stellen en stemmen: over de jaarrekening, het beleid, de beloning van bestuurders en zaken als de uitgifte van nieuwe aandelen.

Zijn aandeelhoudersvergaderingen (ava’s) spannend? Vrijwel nooit. Grote aandeelhouders laten zich vaak niet zien. Zij stemmen vooraf – dat kan. Als ze kritiek op een bestuur hebben, uiten zij die meestal voor de ava, binnenskamers. Soms zijn er boze kleine aandeelhouders op een ava. Soms zijn er actiegroepen die iets eisen. Soms is er verontwaardiging over de hoogte van bestuurdersbeloningen. Maar door de bank genomen hebben directies en toezichthouders weinig te vrezen. Hun aandeelhouders lopen hen zelden voor de voeten.

ASML overtuigt

Vast onderdeel van een ava is het verlenen van decharge aan bestuurders en commissarissen: het is een formeel, juridisch punt; op zich niet erg belangrijk. In de praktijk fungeert het als een soort rapportcijfer. Krijgen bestuurders en commissarissen de decharge niet, dan is dat te zien als een motie van wantrouwen tegen hen. Noem het een gele kaart of een tik op de vingers; een waarschuwing dat het beleid in de ogen van de aandeelhouders niet deugde. Dat het anders moet.

Zo’n gele kaart had getrokken kunnen worden bij ASML. De chipmachinefabrikant was in 2015 slachtoffer van diefstal. Ex-werknemers van Chinese afkomst gingen er met bedrijfsinformatie vandoor. ASML ontdekte de zaak, stapte naar de rechter en kreeg gelijk. Een jury veroordeelde het bedrijf waarvoor de dieven werkten tot een betaling van 223 miljoen dollar. Maar waren er nu onbelangrijke bedrijfsgegevens gestolen of heel belangrijke, zoals anonieme bronnen in media beweerden? En waarom maakte ASML nooit gewag van de kwestie?

ASML-topman Peter Wennink ging woensdag uitgebreid op de zaak in. De vragen, vooral van de Vereniging van Effectenbezitters, zijn kritisch, de sfeer blijft vriendelijk en Wennink geduldig. Nee, zegt hij, het was geen cruciale informatie. Nee, er was geen reden de kwestie te bespreken met commissarissen of te melden in het jaarverslag. En die 223 miljoen? Flink bedrag, toch? ASML krijgt dat geld hoogstwaarschijnlijk niet, zegt Wennink. De rechter moet er nog over besluiten en het bedrijf dat moet betalen, is failliet. Wennink kan niet garanderen dat er geen ASML-kennis in China terecht is gekomen. Toch overtuigt hij: 99,05 procent verleent decharge aan het bestuur.