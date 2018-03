Astrid 'verraadt' en beschermt broer Willem Holleeder: 'Hij is ziek en er is geen medicijn voor'

Tijdens haar eerste verhoor voor de rechtbank Amsterdam heeft Astrid Holleeder vandaag proberen uit te leggen hoe gecompliceerd de relatie met haar broer Willem was.

Ze snikte bij de herinnering aan de bedreigingen die haar zus Sonja en haar twee kinderen moesten ondergaan. Maar ze huilde ook bij de gedachte dat door haar toedoen broer Willem nooit meer de gevangenis zal verlaten, tenminste als het tot een veroordeling komt voor de moord op onder meer gabber en mede-Heineken-ontvoerder Cor van Hout.

Als je een lieve hond hebt die kinderen bijt, zul je voor die kinderen moeten kiezen.

"Ik vind het heel erg voor hem dat hij dit moet doormaken. Verraden worden door je eigen familie is niet niks en dan ook nog eens door je eigen zusjes. Ik had liever gehad dat een ander dat had gedaan. Er waren voldoende mensen die er voor in aanmerking zouden komen. Ik kan er wel mee leven. Ik heb mijn hele leven niet anders gedaan dan houden van mensen die niet aardig waren. Ik begrijp heel goed waarom hij de dingen doet maar er zijn ook grenzen. Ik vond hem gewoon altijd zielig."

Voor Astrid Holleeder (52) staat vast dat haar broer ziek is. "Ik zou hem eigenlijk nu mee willen nemen. Hij is ziek en er is geen medicijn voor, alleen die vier muren. Als je een lieve hond hebt die kinderen bijt, zul je voor die kinderen moeten kiezen en die hond moeten laten inslapen."

Hoge prijs Voor Astrid is de prijs die ze betaalt voor haar getuigenis hoog. Ze is opgenomen in een getuigenbeschermingsprogramma. "Maar ik doe het met volle overtuiging. Ik ga nooit meer uit eten met vriendinnen. Mijn dochter weet niet waar ik woon. Ik heb een prachtig kind en op haar heeft dit een enorme impact." Astrid vertelde de rechtbank vandaag dat ze altijd de hoop heeft gehad dat haar broer eens op het rechte pad zou komen. Ze dacht dat dat zou gebeuren nadat hij zijn straf had uitgezeten vanwege de Heineken-ontvoering, en na het proces tegen hem over de afpersing van Willem Endstra. Maar jammer genoeg, zo vindt ze, heeft Willem nooit begrepen dat je ook geld kunt verdienen door te werken. Voor Willem was werken niet anders dan geld afpakken van mensen die er voor gewerkt hebben. In die wereld begaf Astrid zich in het verleden ook, en niet altijd met tegenzin. Zo zat ze achter de kassa van de gokhallen op de Amsterdamse wallen. Gokhallen die Willem Holleeder exploiteerde met het losgeld van de Heinekenontvoering. Astrid werkte daar als werkstudent en zegt nu dat zij toen niet besefte dat er met Heineken-geld gewerkt werd. "Pas gaandeweg, door mijn werk, ben ik gaan begrijpen wat wel en niet kon. Ik leefde destijds in de wereld van Cor en Willem, een wereld die niet leuk en warm is, een rauwe wereld die ook zijn charmes heeft. Ik heb niet gevoeld: dit doe ik van het Heineken losgeld. Ik heb niet bijgedragen aan een misdaad. Dat gevoel is ontstaan tijdens mijn studie strafrecht." Vrijdag krijgen de advocaten van Willem Holleeder de kans de getuige te horen.