Astrid Holleeder: Willem was nummer één in de criminele wereld

Astrid vond het tijdens haar verhoor blijkbaar tijd om het beeld van haar broer wat zwarter in te kleuren. In haar ogen kreeg de verdachte te veel de kans zijn rol te beperken door anderen, vaak overleden, te beschuldigen. De wellicht belangrijkste getuigen in het megaproces tegen Holleeder heeft recent nieuwe geluidsopnamen overhandigd die duidelijk moeten maken hoe de verhoudingen lagen.

Als je top bent, kun je iedereen aan. Ook veel advocaten zijn meegegaan met zijn wanen Astrid Holleeder

In het samenwerkingsverband van Holleeder en Soerel beheerde de laatste volgens haar ‘de pot’. Uit de gesprekken zou blijken dat Soerel 8 miljoen euro, geld van de later geliquideerde vastgoedmagnaat Willem Endstra beheerde. Daaruit moesten huurmoordenaars worden betaald. De tot levenslang gestrafte Jesse R. zou niet zijn volledige vergoeding hebben ontvangen voor de moord op Cor van Hout in januari 2003.

Wanen “Ik vind Dino heel zielig dat hij wordt geassocieerd met mijn broer. Als niemand jouw snoetje heeft gezien dan ben jij nummer één. Alle anderen zijn de nummers twee, drie.” Voor Astrid was haar broer nummer één. “Als je top bent, kun je iedereen aan. Ook veel advocaten zijn meegegaan met zijn wanen. Hij trekt anderen daarin mee. Ik heb verder niets met Dino, maar hij is niet de moordenaar van Cor (red. haar zwager en Heineken-ontvoerder Cor van Hout). De moordenaar dat is mijn broer.” Tot grote ergernis van Willem en zijn advocaten kwam Astrid opnieuw op te proppen met door haar opgenomen geluidsopnamen. Verdediging en rechters vragen zich af of er meer opnames worden overgedragen. Getuige Astrid dacht van niet, maar zeker is dat niet. Dat de geluidsfragmenten gefaseerd worden overlegd, heeft volgens Astrid te maken met haar vrees dat zij nog meer figuren uit de onderwereld achter zich aan krijgt. De getuige maakte gehakt van de getuigenis van Nicky Visser. Deze vriendin zorgde op de achtergrond voor Willem, ze kocht kleding en zorgde voor onderdak. Zij verklaarde dat Willem een familieman was en dat de kinderen van Cor van Hout haar belden als hij niet meer te hanteren was door overmatig alcoholgebruik. Niet Willem was de grote boeman in de familie, maar de drankzuchtige Cor. Astrid hecht weinig waarde aan deze verklaringen. In haar ogen is Visser een geesteszieke vrouw die al jaren hoopte dat Holleeder voor haar zou kiezen.

