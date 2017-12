Astrid Holleeder: Ik heb pas rust als hij er niet meer is

Astrid Holleeder leeft sinds haar verklaringen ondergedoken en verschijnt niet meer in het openbaar. Over haar beslissing om tegen haar broer te getuigen schreef ze het boek 'Judas'. Dit jaar verscheen een roman over de gevolgen van die beslissing: 'Dagboek van een getuige'.

Willem Holleeder wordt vervolgd vanwege zijn beweerde betrokkenheid bij een reeks afrekeningen, waaronder de liquidaties van mede-Heinekenontvoerder Cor van Hout en vastgoedmagnaat Willem Endstra. De inhoudelijke behandeling van de strafzaak begint op 5 februari.

"Ik ben gaan lezen, gaan zoeken naar een handvat en kwam uiteindelijk uit bij de geloofsbelijdenis van de oerchristenen. Van alles wat ik over de Nag Hammadigeschriften heb gelezen (verzameling teksten uit de begintijd van het christendom, in 1945 gevonden nabij het Egyptische plaatsje Nag Hammadi - AV) is vooral het gedeelte over de universele wet van oorzaak en gevolg me bijgebleven.

"Ik begrijp die aanbidding wel. Wim is een mooie, charismatische verschijning. Lang, krachtig, breed, sterke kop. Kijk maar naar de manier waarop hij loopt: een alfa-man, een leidersfiguur. Als de donkere kant van het bestaan er zó uitziet, wil je daar wel bij horen. Een beetje stout zijn. Misschien konden die mensen - terwijl ze een selfie met hem maakten - niet geloven dat dit de man was die een pact met de duivel had gesloten. Ik wist het. Ik wist waartoe hij in staat was, wat er allemaal was gebeurd en waarover nog niet gesproken was."

"In mijn hart ben ik nog steeds een Jordanese, een meisje van de straat. Jordanezen kunnen behoorlijk schelden, maar dat moet je wel in de juiste context zien. Een kankerlijer is niet iemand die aan kanker lijdt, maar gewoon een vervelende schijtbak, een persoon met nare eigenschappen. Ik zal niet snel iemand een ernstige ziekte toewensen en de naam van God gebruik ik sowieso niet ijdel. Uit respect voor de mensen die in God geloven, ja, maar ook omdat ik er zelf óók van overtuigd ben dat er iets groters bestaat. Iets wat we niet kennen, maar wel moeten erkennen. Een oerkracht. Laat ik het simpel houden: ik kan een zaadje planten, maar wie heeft de boom gemaakt? Mensen maken vooral dingen kapot. We maken ruzie, oorlog en andere shit. We vinden onszelf ontzettend belangrijk, maar in feite stellen we heel weinig voor."

V Eer uw vader en uw moeder

"Noem zijn naam en al die beelden komen terug: hoe hij op zijn 'troon' zit, stomdronken, hoe hij ons allemaal verrot scheldt en in elkaar trapt. Hoe hij me dwingt om alles wat ik heb uitgekotst weer op te eten, hoe hij naar de zolder komt waar wij slapen om degene die wakker is uit te schelden, te schoppen of te slaan. Ik hoopte altijd dat hij onmiddellijk fysiek geweld ging gebruiken, dan was ik er maar vanaf. Op den duur voelde ik toch niets meer. Alles beter dan die vreselijke dreiging.

"In de vensterbank had ik stiekem de letters P I E P gekrast: Papa Is Een Poot. Dat was het ergste scheldwoord dat ik voor hem kon bedenken. Zodra hij begon te tieren, fluisterde ik zachtjes: 'Pieppieppiep...' Zo deed ik toch nog iets terug. Op een dag sloeg hij Sonja met haar hoofd tegen het marmeren blad van het dressoir. Mijn moeder en ik wisten hem van haar af te trekken. Hij draaide zich naar mij om, sloeg me links en rechts in mijn gezicht en schreeuwde: 'Eruit!' Ik was tegen hem in opstand gekomen en dit was de consequentie. Ik was dertien en stond op straat. Mijn moeder besloot niet lang daarna om bij hem weg te gaan, maar nadat de hele buurt zich ermee ging bemoeien - het was toch zo zielig voor die man - is ze toch weer bij hem ingetrokken. En ik moest mee. Na twee jaar van verschrikkelijke terreur zijn ze alsnog uit elkaar gegaan. Ik zou mijn vader pas tien jaar later weer zien.

"Hij lag in het ziekenhuis. Omdat hij van antiek hield, had ik een doosje met een paar halve centen voor hem meegenomen, dan hadden we in ieder geval iets om over te praten. Het was zo'n doosje met van die watjes, weet je wel? God, ik zie mezelf daar weer staan... Hij keek niet eens naar wat ik voor hem had meegebracht. Ik vertelde hem dat ik rechten studeerde en dat ik advocaat wilde worden. Hij lachte me uit en zei dat ik dan zeker fietsendieven zou gaan verdedigen. Dat was alles. Mijn vader had zich nooit voor mij geïnteresseerd. Hij was alleen met zichzelf bezig. Gelukkig stierf hij niet veel later.

Ik heb niet één positieve ervaring met mijn vader gehad.

"Ik heb die man extreem gehaat. Ik heb niet één positieve ervaring met mijn vader gehad. Nu weet ik wie hij was. Mijn vader was niet iemand die nu eenmaal te veel dronk en dan vervelend werd, hij had een diepe, psychiatrische stoornis.

"Toen mijn moeder terugging naar haar man was ik heel erg boos op haar. Later kon ik het wel begrijpen: ze had geen geld, geen huis. Waar moest ze dán heen? Mijn moeder kon als geen ander doen alsof dingen niet bestonden. Ze liet het gebeuren. Zo heeft ze het overleefd. Zo heeft ze haar gezin erdoorheen gesleept. Ze is nu 82. Als ze hier zou binnenstappen, zou je denken: wat een sterke, positieve vrouw! Ze heeft een pak ellende gehad, maar mijn moeder is absoluut geen zielig vogeltje. Je zult haar nooit horen zeggen dat ze jarenlang door haar man is mishandeld. Het is gebeurd. Klaar. Schouders eronder. Verder met het leven. Het gekke is: de instelling die ik haar het meest kwalijk heb genomen is nu mijn eigen overlevingsmechanisme geworden. Ik klaag niet. Ik ga door."