Asscher wil meer geld voor het basisonderwijs

“Zo'n maatregel kost geld, maar we zullen het doen'', zegt Asscher. Hoe veel salaris de basisschoolleerkrachten er bij zullen krijgen, laat de vicepremier in het midden. “Laat het een oproep zijn voor de onderhandelaars om tempo te maken. Anders doen wij het.''

Duizenden leerkrachten en schoolbesturen uit het basisonderwijs slaan alarm over de in hun ogen nijpende toestanden in het onderwijs. Veertigduizend leerkrachten schaarden zich onlangs op Facebook achter een manifest om de werkdruk en de lerarentekorten zo snel mogelijk aan te pakken. Ze eisen dat hun salarissen op gelijk niveau komen met die van leraren in het voortgezet onderwijs. Ondertussen zitten de schoolbesturen ook niet stil: ze willen een parlementair onderzoek naar waar het geld in het basisonderwijs precies aan besteed wordt en of het genoeg is.

Het ministerie van onderwijs is demissionair en geeft niet thuis. Bovendien verwijst staatssecretaris Dekker naar het onderwijs zelf. Bij schoolbesturen zit het geld, de 'lumpsum', om zelf keuzes te maken voor beloning, verlichting van de werkdruk en goed onderwijs. Dat antwoord wekte de woede van leerkrachten. Zij willen dat het ministerie een noodsituatie van onbemande klaslokalen door onderbetaling, werkdruk en pensionering onder leraren voorkomt.

Protest

Uit misnoegen over de omstandigheden in het basisonderwijs, leggen basisschoolleraren door heel het land op dinsdag 27 juni een uur lang hun werk neer.

"We stevenen af op een onderwijsramp", zei Jan van de Ven namens de groep PO in Actie onlangs over de protestactie in Trouw. “Door het lage salaris en de hoge werkdruk dreigt het lerarentekort de komende jaren zo ver op te lopen dat er grote gaten in het basisonderwijs vallen.”

Er worden nu al klassen naar huis gestuurd en er staan ongediplomeerde studenten zelfstandig voor de klas, zei Van de Ven. "Ik snap dat schoolbesturen soms geen andere mogelijkheid zien, maar voor stagiaires is het alsof je in de auto stapt zonder rijbewijs. Het zorgt voor negatieve ervaringen en kan uiteindelijk voor nog meer uitval zorgen."

De staking krijgt steun van de hele sector, waaronder de vakbonden en de PO-raad. De vereniging van schoolbesturen in het basisonderwijs ziet de staking als een 'opmaat' om de discussie over het lerarentekort verder aan te wakkeren, zei een woordvoerder van de PO-raad toen. "Dat is nu het grootste issue. In de Randstad is er een tekort van 800 à 900 docenten. Dat loopt de komende jaren op naar 10.000 docenten in 2025. Er komt een grote grijze golf aan in het onderwijs, terwijl de aanwas van onderaf opdroogt. Het is tijd om te sjorren."

Zowel de PO-raad als PO in Actie willen een hoger salaris en een lagere werkdruk, zodat de lerarenopleiding Pabo weer aantrekkelijk wordt. "Het eerste gat dat we moeten dichten is dat tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs", zei Van de Ven van PO-in Actie over de staking. "Het salarispeil is sinds de jaren tachtig gigantisch gedaald. We zijn echt afgegleden. Mijn salaris is veel lager dan dat van mijn vriendin die communicatiemedewerker is, hoewel we allebei hbo hebben gedaan. Het is tijd dat het vak weer concurrerend wordt en de statuur terugkrijgt die het verdient."

