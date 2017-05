Asscher: overheid is niet verplicht te adverteren op GeenStijl

De vrouw werd overstelpt met verwensingen dat ze verkracht moest worden.

Asscher vindt dat de vrijheid van meningsuiting van GeenStijl overeind staat, ook als de overheid zich terugtrekt als adverteerder, zei hij vanmiddag in de Tweede Kamer. “Over de inhoud van een website als GeenStijl heb ik geen oordeel. Het is de taak van de overheid om ver weg te blijven van inhoudelijke bemoeienis. Maar de overheid is niet verplicht om op GeenStijl te adverteren. Als adverteerder mogen we onze eigen beslissingen nemen.”

De PvdA-minister zegt dat hij, als derde minister op rij, de actie steunt van honderd prominente vrouwen uit de media, die willen dat adverteerders zich terugtrekken van GeenStijl. Asscher zei dat hij weliswaar ‘als minister’ de oproep niet zal tekenen, maar “het wel een goede actie vindt”. Eerder hadden ook VVD-minister Melanie Schultz en PvdA-minister Jet Bussemaker gezegd dat zij de actie steunen.

D66 en GroenLinks willen dat de regering definitief stopt met alle over­heids­ad­ver­ten­ties op de populistische website

D66 en GroenLinks willen dat de regering definitief stopt met alle overheidsadvertenties op de populistische website. Zo ver wil het kabinet niet gaan, zei Lodewijk Asscher. “Ik ben niet van plan met een ‘menukaart’ te komen van meningen die wel of niet kunnen.” De advertentiestop is tijdelijk. “Het hangt ervan af wat GeenStijl doet, of zij opnieuw grensoverschrijdende oproepen doet of niet.”

Tot dit weekeinde adverteerde juist het ministerie van Defensie graag op GeenStijl, omdat onder de één miljoen bezoekers per dag veel mannen en jongeren zijn. De rechts-populistische site is naar eigen zeggen ‘tendentieus en nodeloos kwetsend’. Volgens D66-Kamerlid Salima Belhaj is het “onbegrijpelijk” dat defensie juist daar nieuw personeel wil werven. “Defensie werft op een website waar seksisme het vlaggenschip is”.

Volgens de PVV ondergraaft Asscher met het terugtrekken van advertenties de vrijheid van meningsuiting van GeenStijl. “Alleen maar vanwege een paar grachtengordelfeministen die GeenStijl kapot willen maken”. Asscher reageerde dat de PVV met twee maten meet. “Nu GeenStijl zelf een keer kritiek krijgt, begint de PVV huilie-huilie te doen.”

