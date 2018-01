Asscher, een opmerkelijke achternaam, vooral qua uitspraak

Op basis van de huidige spellingsregels is op al die drie namen wel wat aan te merken. Maar de spellingsregels gelden nu eenmaal niet voor plaatsnamen. Dat is ook geen enkel probleem. Elke automobilist leest die aanduidingen als Hogeveen-Oost, Noordseschut, en Hollandseveld. En een ieder weet dat de 'sch' hier als 's' moet worden uitgesproken.

Hier doet zich het merkwaardige voor dat de naam Asscher niet wordt uitgesproken als 'Asser', maar als 'Asjer'

Hetzelfde doet zich voor bij familienamen. Toen Napoleon het aannemen van een familienaam verplicht stelde kozen velen voor een naam die overeenkwam met hun beroep. Wie in de visserij werkte noemde zich voortaan 'Visser', in de toenmalig gehanteerde spelling werd dat 'Visscher'. Ambtenaren van de burgerlijke stand 'moderniseerden' later die schrijfwijze regelmatig zodat 'Visscher' voortaan als 'Visser' werd geschreven. Heden ten dage komen beide schrijfwijzen voor. Voor de manier waarop die naam moet worden uitgesproken maakt dat geen enkel verschil, net als bij de hiervoor genoemde plaatsnamen.

Die combinatie van schrijfwijzen doet zich ook voor bij de familienaam Asscher. De onder juristen heel bekende handboeken over het Burgerlijk Recht zijn geschreven door mr C. Asser. De huidige fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer schrijft zijn naam als Asscher. Maar hier doet zich het merkwaardige voor dat die naam niet wordt uitgesproken als 'Asser', maar als 'Asjer'. Een uitzondering die zich bij mijn weten nergens anders voordoet. Niemand noemt zich 'Visjer' of woont in Hollandsjeveld.

