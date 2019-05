Assange veroordeeld tot 50 weken cel

Assange vluchtte destijds naar de diplomatieke post in Londen om zijn overlevering aan Zweden te voorkomen. Daar onderzochten de autoriteiten of hij zich schuldig had gemaakt aan seksueel misbruik. Assange sprak die beschuldigingen tegen, maar wilde toch niet naar Zweden. Hij vreesde via dat land te worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten, om uiteindelijk in Guantanamo Bay te eindigen, aldus Assange in een verklaring die tijdens de rechtszaak werd voorgelezen door diens advocaat Mark Summers.

De Zweedse autoriteiten hebben hun onderzoek inmiddels gestaakt, maar de VS hebben wel om de uitlevering van Assange gevraagd. Dat gebeurde nadat de Britse autoriteiten hem vorige maand uit de ambassade hadden gehaald. Ecuador wilde hem niet langer onderdak bieden en had zijn asiel ingetrokken. Amerikaanse aanklager bereiden sinds zijn arrestatie onder anderen een zaak voor wegens een poging tot inbreken op Amerikaanse overheidscomputers.

Wat hangt Assange boven het hoofd? De Amerikanen klagen de man achter WikiLeaks aan voor samenspannen met ex-militair Chelsea Manning. Maar uitlevering aan dat land kan nog jaren duren. Wat gaat er nu met hem gebeuren?