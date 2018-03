Assad wint terrein in Ghouta

Grondtroepen van het Syrische leger hebben dit weekend hun opmars voortgezet in Oost-Ghouta, de uitgestrekte voorstad van Damascus die nog deels in handen is van islamistische rebellen. Militairen veroverden enkele dorpjes en landbouwgebied aan de rand van de agglomeratie. Ook rukten ze op in het stedelijke hart van het gebied, waardoor ze nu zo’n kwart van Oost-Ghouta in handen zouden hebben. Volgens woordvoerders van het leger is het gebied bijna in tweeën gedeeld.

Daarmee kopieert het regime van president Assad de methodes die het eerder gebruikte om Aleppo te heroveren, de grootste stad van het land in Noord-Syrië. Ook daar hanteerde het leger een tactiek waarbij het rebellengebied werd opgedeeld, en rookte het de tegenstander uit - inclusief de burgers die in belegerd gebied in de val zaten.

Dat laatste is nu ook weer het geval. Zondag lukte het de Verenigde Naties niet om Ghouta met een hulpkonvooi te bereiken, tijdens wat een dagelijkse gevechtspauze van vijf uur zou moeten zijn. De 400.000 inwoners van het gebied wachten daarom al bijna een maand op de voedsel- en medicijn-hulp waarvan ze afhankelijk zijn. Het gebied uit kunnen ze niet, ook omdat de rebellen hen niet laten gaan; die gebruiken de burgers als menselijk schild.