Assad triomfeert, nu ook de laatste Syrische rebellenenclave is gevallen

Idlib is het deel van Noord-Syrië dat onder controle van Turkije staat. Met de ontmanteling heeft het regime van president Assad een groot deel van het land heroverd.

Lees verder na de advertentie

Enkele weken geleden nam het Syrische leger al Oost-Ghouta in, de oostelijke voorsteden van hoofdstad Damascus die bijna de gehele burgeroorlog in handen van opstandelingen waren. Nu volgt de laatste enclave tussen de steden Hama en Homs; de evacuatie zal waarschijnlijk twee dagen in beslag nemen.

Met de inname van de enclave heeft Assad de doorgaande snelweg tussen Damascus en Aleppo weer onder controle