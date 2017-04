Asperges met kokos

Anderzijds houd ik ook van pittig gekruid eten. In ‘Spice for Life’ van Angela Devi, waarin ze, aan de hand van familierecepten, uit de doeken doet hoe de Indiase manier om specerijen te gebruiken niet alleen lekker is, maar ook goed past in de gezondheidshype die om voedsel woedt.

Asperges zijn gelukkig lekker én gezond. Angela beschrijft een manier om ze op een Indiase manier nóg gezonder te maken. Weliswaar met heel veel ingrediënten, maar als u die eenmaal bij elkaar hebt gescharreld is het bereiden van deze geroerbakte asperges niet veel werk.

Zij gebruikt groene asperges, maar met witte kan het ook. Kies in dit laatste geval voor dunne exemplaren of snijd dikke in de lengte in tweeën of, als het héél dikke zijn, in vieren.

Ingrediënten voor 4 personen: 1 kg asperges, geschild en drooggedept;

50 gram geraspte kokos;

1 theelepel komijnzaad;

1 theelepel bruin mosterdzaad;

1 theelepel rode chilivlokken; 1 theelepel venkelzaad;

1 theelepel fenegriekzaad;

¼ theelepel nigellazaadjes;

1 ½ eetlepel kokosolie;

desgewenst 8 verse curryblaadjes (of uit de diepvries);

1 theelepel knoflookpulp;

2 theelepels gemberpulp;

2-3 rode of groene chilipepers;

de geraspte schil en het sap van 1 limoen;

zeezout;

1 bosje verse koriander, fijngehakt, inclusief steeltjes

Bereiding: Verhit de wok 30 seconden op matig vuur, doe er de olie in, komijn- en mosterdzaad, rode chilivlokken, venkel-, fenegriek- en nigellazaadjes en de curryblaadjes door. Roerbak dit alles 1 minuut. Roer er dan de knoflook, gember en de ingesneden chilipepers door. Voeg de asperges toe en schep ze goed om, zodat ze rondom met het mengsel worden bedekt. Roerbak ze, als u groene asperges gebruikt 2-3 minuten op hoog vuur, roerbak witte asperges, die wat dikker zijn, wat langer. Meng er de geraspte kokos al roerbakkend door. Zet de pan van het vuur en voeg limoensap en -rasp, de verse koriander en zeezout naar smaak toe. Serveer dit gerecht, dat goed past bij lamsvlees, maar ook bij vis, warm.

