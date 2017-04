Asperges in de puree

De volgende manier van klaarmaken kwam min of meer improviserend tot stand toen de beschikbare kilo asperges niet voor vier maar voor zes mensen genoeg moest zijn. Ook de rijke aardappelpuree speelde in dit geval een belangrijke rol en de hoeveelheid boter erin is voorgeschreven door de culinaire coryfeeën Escoffier en Robuchon.

Het is handig klophulp in te schakelen om voor elkaar te krijgen dat puree en asperges tegelijk klaar zijn.

Voor de puree: • 1 kg rattes of andere stevige, niet te grote aardappelen van gelijk formaat (zodat ze allemaal tegelijk gaar zijn) • 250 g koude boter, in klontjes • 2 à 3 dl kokende volle melk • Zeezout • Grof geraspte Parmezaanse kaas naar smaak.

• 1 kg witte asperges • Lekkere olijfolie • Zwarte peper uit de molen • Zout • Witte balsamico • 2 à 3 hardgekookte, in stukjes gehakte eieren, gemengd met 2 à 3 eetlepels gehakte verse munt of peterselie.

Recept:

Leg de asperges tot gebruik in koud water. Schil ze en halveer ze, als ze dik zijn, in de lengte, of snijd ze als ze heel dik zijn in vieren, zodat de slierten van ongeveer gelijke dikte zijn. Dep ze droog, wrijf ze zorgvuldig in met olijfolie en bestrooi ze met peper en zout.

Breng de aardappelen met zoveel gezouten koud water dat ze onder staan aan de kook en laat ze, afhankelijk van de grootte, ongeveer 20 minuten zachtjes koken of tot u er gemakkelijk met een vork in kunt prikken. Giet ze onmiddellijk af, laat ze afkoelen tot ze net hanteerbaar zijn, pel ze en draai ze door de groentemolen tot puree in een pan met dikke bodem. Zet die op een laag vuurtje en laat de puree, terwijl u een minuut of wat stevig roert met een houten spatel, weer heet en iets droger worden. Klop er dan klont na klont de koude boter door. Klop vervolgens de kokende melk geleidelijk door de puree. Klop ten slotte de kaas door. Het is even stevig aanpakken...

Rooster de asperges in een met olijfolie ingevette grillpan op hoog vuur in totaal 8 à 10 minuten aan beide kanten. Besprenkel ze nog in de pan op het vuur met de witte balsamico. Dat geeft geurig gespetter.

Schep een bedje aardappelpuree op de borden, drapeer er de geroosterde asperges op en garneer ze met het munt-en-eimengsel.