ASML doet opnieuw aan recordverpulvering

‘Het gebeurt weleens in de sport dat een record niet alleen wordt verbroken, maar ook verpulverd wordt. In het bedrijfsleven kan dat ook. ASML, bouwer van grote machines om chips mee te maken en bijna monopolist op dat gebied, deed het afgelopen jaar aan recordverpulvering.’

Een jaar geleden waren dit de eerste woorden van een artikel in Trouw over de resultaten van ASML in 2017. Een jaar later kunnen exact dezelfde zinnen in de krant: de omzet kwam in 2018 uit op 10,9 miljard euro (2017: 9,05 miljard), de winst op 2,59 miljard (2017: 2,11 miljard) en het aantal voltijdbanen op 23.247 (was: 19.216). Nederland tekent voor de helft van die banengroei.

Een ASML’er haalt gemiddeld 18 van zijn inkomsten uit de winst­de­lings­re­ge­ling

Het dividend gaat met 50 procent omhoog en het personeel profiteert mee via een winstdelingsregeling. Een ASML’er haalt gemiddeld 18 procent van zijn inkomsten uit die regeling, zei bestuursvoorzitter Peter Wennink. Met andere woorden: alle records die in 2017 werden verpulverd, gingen er in 2018 dik aan. Daar kon zelfs een schikking met het Japanse Nikon over een patentkwestie (brutokosten voor ASML: 131 miljoen) niets aan veranderen.

Dipje Komend halfjaar is er wel een dipje: de groei in rijke landen loopt wat terug, er is een handelsoorlog tussen China en de VS en de dreiging dat die oorlog heviger wordt. Apple meldde onlangs tegenvallende verkopen van iPhones in China en Samsung, een grote klant van ASML, rapporteerde tegenvallende verkopen van zijn chips. Ook was er in december een brand bij een belangrijke toeleverancier waardoor de levering van bepaalde elektronische componenten vertraging opliep. ASML heeft al gemerkt dat sommige klanten hun bestellingen hebben uitgesteld. Maar volgens Wennink is de dip snel weer voorbij. In de tweede helft van 2019 wordt het al weer beter. De vraag naar chips zal de komende jaren alleen maar toenemen, verwacht hij. Vanwege de zelfrijdende auto’s, vanwege de nieuwe standaard voor mobiele telefonie (5G), vanwege big data, vanwege ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie, vanwege de stijgende vraag naar clouddiensten. En als er meer vraag naar chips is, is er ook meer vraag naar de machines van ASML. Wennink verwacht in 2020 13 miljard euro aan omzet te halen en 19 miljard in 2025. Maar 24 miljard zou ook kunnen.

EUV-machine Paradepaardje van ASML zijn de zogeheten EUV-machines, gevaartes van gemiddeld 100 miljoen euro per stuk waarvan ASML er vorig jaar 18 verkocht. Dit jaar zullen dat er 30 zijn. Dit jaar komt ook de nieuwste versie op de markt. Die is zo’n 35 procent productiever dan zijn voorganger die pas een paar jaar bestaat, en dus zo’n 35 procent duurder, zei financieel directeur Roger Dassen. Er zijn vier tot vijf Boeing 747’s (de vrachtversie) nodig om een EUV-machine te vervoeren. ASML-machines, het concern verkocht er in totaal 224 vorig jaar, gaan vooral naar Azië: naar Zuid-Korea, Taiwan en ook naar China. De handelsoorlog tussen China en de VS baart de ASML-top wel wat zorgen. De ruzie draait volgens Wennink vooral om technologie: om de vraag wie er in de toekomst op technologisch gebied dominant is. China is dat nu niet. Volgens Wellink gaat de helft van alle chips die in de wereld worden gemaakt door China heen: ze worden daar onderdeel van een product of een halffabrikaat. 85 procent van de Amerikaanse mobiele telefoons komt uit China. Maar als het om halfgeleiders (chips) en de technologie daaromheen gaat, moet China het vooral van het buitenland hebben. China besteedt, zei Wennink, meer geld aan de import van chips dan aan de import van olie. Aan die situatie wil China wat doen en de VS zien dat niet graag.

