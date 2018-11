Asia Bibi voor haar veiligheid overgebracht naar Islamabad

Geruchten dat Bibi onderweg is naar Nederland, kon hij niet bevestigen. Ook het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt daarover geen informatie te hebben. Bibi’s advocaat zit sinds zaterdag in Nederland, maar of zijn cliënte volgt is nog onzeker. Volgens Voordewind ligt een Europese eindbestemming voor Bibi wel voor de hand.

Eerder op de dag werd Bibi al voor haar veiligheid overgebracht naar Islamabad. Onder strenge veiligheidsmaatregelen vertrok Bibi uit Punjab. De overplaatsing volgt na de arrestatie van twee gevangenen die Bibi probeerden te wurgen.

Het hoog­ge­rechts­hof sprak haar vrij, maar extremistische moslims in Pakistan reageerden woedend op de uitspraak

Volgens de autoriteiten mag Bibi Pakistan niet verlaten omdat een radicale moslimadvocaat om herziening van het vonnis heeft gevraagd. Een dergelijke procedure duurt in Pakistan vaak jaren.

Bibi zat in Pakistan jaren in de dodencel, op verdenking van belediging van de profeet Mohammed. Het hooggerechtshof sprak haar vrij, maar extremistische moslims in Pakistan reageerden woedend op de uitspraak. De radicaal-islamitische groep Tehreek-e-Labaik Pakistan (TLP) wil dat Bibi alsnog wordt terechtgesteld en wenst de rechters die haar vrijspraken eenzelfde lot toe. Ook haar advocaat is zijn leven in Pakistan niet meer zeker.

