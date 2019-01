Asia Bibi definitief vrijgesproken

De rooms-katholieke Bibi werd in 2009 gearresteerd en in 2010 ter dood veroordeeld wegens godslastering. De vervolging van Bibi leidde in de hele wereld tot verontwaardiging en campagnes voor haar vrijlating. In Pakistan gingen extremisten juist de straat op om te betogen voor haar executie en werden talrijke betrokkenen met de dood bedreigd. De advocaat van Bibi vluchtte daarom naar Nederland.

Bibi werd 31 oktober door hetzelfde hooggerechtshof vrijgesproken en werd een week later na jaren in de dodencel uit de gevangenis vrijgelaten en naar elders overgebracht. Het leidde tot gewelddadige uitbarstingen van onder meer de aanhang van de rechts-extremistische en islamitische partij TLP (Tehreek-e-Labbaik Pakistan).

Omdat haar leven werd bedreigd bleef ze feitelijk een gevangene. Ze gaat nu naar verwachting met haar gezin naar Canada. De Pakistaanse autoriteiten hebben de TLP en andere extremisten gewaarschuwd dat hun betogingen niet zullen worden getolereerd.

Zaterdag werd bekend dat de advocaat van Asia Bibi, Saif-ul-Malook, besloot naar Pakistan terug te gaan om Bibi zelf te verdedigen in de rechtszaak. CU-Kamerlid Joël Voordewind is verheugd dat de Pakistaanse christen Asia Bibi definitief op vrije voeten mag blijven.

De stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC), die advocaat Saif-ul-Malook begin november in Nederland opving na zijn vlucht uit Pakistan, is eveneens blij met de uitspraak van de Pakistaanse opperrechters. “Dit betekent dat er juridisch Asia Bibi niets meer in de weg staat om het land te verlaten. Wij hopen en bidden dat zij en haar familie nu eindelijk op een veilige plek een nieuw leven kunnen opbouwen”, aldus de stichting op de website.

