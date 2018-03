AS Roma kan ons leren hoe betere voetballers te verslaan

Waren alle kwartfinalisten in de Champions League van tevoren in te vullen? Het is de kritiek op het toernooi: het is, door vooral de macht van het grote geld, te voorspelbaar geworden. Maar nee, ze waren niet alle acht te voorspellen en, prikkelender nog, het resterende veld vertoont een interessante bundeling van stijlen waarin alle facetten van het topvoetbal worden belicht.

Lees verder na de advertentie

Ja, er staan zoals al jaren achtereen drie Spaanse ploegen in de kwartfinale, waarbij de plaats van Atletico Madrid naast Real Madrid en Barcelona is ingenomen door Sevilla, dat Manchester United in de achtste finales uitschakelde. Dat zorgde voor enig leedvermaak in Nederland, om de nederlaag van coach Mourinho vooral. Hij dacht dat 0-0 in de uitwedstrijd wel genoeg zou zijn, maar dat bleek dinsdag op Old Trafford niet zo te zijn (1-2).

De Nederlander Strootman is op het middenveld van AS Roma een vaste waarde

Mourinho is geen voetbalpurist, om het zo samen te vatten. Dan kan er worden gegniffeld, als zijn - met al dat beschikbare geld toch - vooral op het middenveld meer op kracht dan op vernuft gebaseerde speeltrant door een speelse ploeg wordt afgestraft. Sevilla is een tot de verbeelding sprekende nieuwkomer bij de laatste acht van Europa's grootste toernooi. Het won liefst driemaal achtereen de Europa League, van 2014 tot 2016. Het is mooi om zijn Argentijnen Banega en Correa eens op het hoogste niveau te zien.

Irreëel schoonheidsideaal In een ander segment kan er nog een speler worden uitgelicht: de Deense verdediger Kjaer. Hij is bijna 29 jaar, in 2008 verliet hij zijn vaderland. Hij verleende zijn diensten aan Palermo, Wolfsburg, AS Roma en Fenerbahce, zo plichtsgetrouw ook in Turkije dat hij voor het topvoetballand Spanje goed genoeg werd geacht. Als vaste international is hij komende zomer WK-deelnemer. Hij is als vasthoudende teamspeler min of meer te vergelijken met zijn oudere landgenoot Poulsen, die van 2012 tot 2014 bij Ajax speelde. De beste voetballers zijn ze niet. Poulsen werd vooral daardoor toch niet volledig op waarde geschat bij Ajax, dat zich in die fase nog meer dan nu op een irreëel schoonheidsideaal blindstaarde. Voor Nederland, dat daar nog niet vrij van is, zou de inbreng van een speler als Kjaer leerzaam kunnen zijn - en die was op dat vlak in de achtste finales bepaald niet het enige om op te slaan. Fascinerend was zeker niet voor het eerst de wijze waarop de defensieve krijgers van Juventus het om zijn prestatief gezien niet meer dan aardige spel geprezen Tottenham Hotspur kraakten. Maar dat kan nauwelijks een werkbaar voorbeeld zijn: het is de hogeschool. Enigszins vergelijkbaar was de manier waarop AS Roma zich in de klassieke Italiaanse traditie uiteindelijk Sjachtar Donetsk met zijn dartele Brazilianen van het lijf hield.

Brekende controleurs De Nederlander Strootman is op het middenveld van AS Roma een vaste waarde. Hij staat er in Nederland niet geweldig op, na matige optredens en soms zelfs blunders in Oranje. In Rome vormt hij met aanvoerder De Rossi en de Belg Nainggolan een eenvormig middenveld van vooral brekende controleurs. Zie hoe ver zoiets kan komen, ook tegen verondersteld betere voetballers. De bijdrage daarin van Strootman kan een lichtpuntje zijn, nu Oranje voor een nieuwe start staat. In bredere zin zou Nederland zich kunnen spiegelen aan AS Roma, enigszins dan en relatief beschouwd: het gaat hier wel om de nummer drie van Italië, en Nederland zal zich in eerste instantie moeten richten op progressie in weerbaarheid om daarmee een niveau lager, in de Europa League, veel verloren terrein te herwinnen. Ver daarvandaan, in een onbereikbaar voetbaluniversum, zullen de grootmachten elkaar weer bevechten. Manchester City, in 2016 in de halve finale, zint op de laatste stap. Na de overname door oosterse investeerders aan het einde van het vorige decennium bleek aanvankelijk nog niet elke aankoop raak, zoals vaak als er (te) veel geld te besteden is. Maar nu aan het vermogen ook de topcoach Guardiola is verbonden, is de vraag of zo dan toch de hemel kan worden bestormd.