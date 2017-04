AS Monaco opnieuw langs aangeslagen Dortmund

Dortmund wist in Monaco dat het minimaal tweemaal zou moeten scoren om nog een kans te maken op de halve eindstrijd. Al na twee minuten echter leek alle hoop vervlogen toen het grote Franse talent Kylian Mbappé de thuisploeg op voorsprong zette. De achttienjarige aanvaller, die in de heenwedstrijd al twee keer had gescoord, schoot raak in de rebound nadat doelman Roman Bürki van Borussia Dortmund de bal na een schot van Benjamin Mendy niet goed had verwerkt.

In de veertiende minuut was Dortmund dicht bij de gelijkmaker toen Nuri Sahin uit een vrije trap op de paal schoot, maar drie minuten later was het andermaal raak aan de andere kant. Radamel Falcao rondde een aanval van AS Monaco fraai af met een kopbal: 2-0. Kort na rust deed Marko Reus iets terug na een prachtige actie van Ousmane Dembélé, maar negen minuten voor tijd maakte invaller Valère Germain, koud op het veld, aan alle onzekerheid een eind: 3-1.

Na de vroege tegentreffers was de hoop op een stunt vervlogen

De wedstrijd begon gisteravond vijf minuten later dan gepland. De politie gaf pas laat het sein dat de spelersbus van Borussia Dortmund van het hotel naar het stadion van AS Monaco kon vertrekken. Om toch een goede voorbereiding op het duel te kunnen doen kregen de Duitsers vijf minuten extra tijd.

Aangeslagen spelers Vorige week was de spelersbus van Borussia Dortmund in eigen stad doelwit van een aanslag. Marc Bartra liep daarbij verwondingen op. De Spaanse verdediger werd getroffen door rondvliegend glas van de ramen in de bus. Hij moest worden geopereerd aan een gebroken botje in zijn rechterhand en lag een paar dagen in het ziekenhuis. Zaterdag mocht de 26-jarige verdediger weer naar huis en gisteren zat hij op de tribune in Monaco. Dortmund verwacht dat Bartra over een maand weer in actie kan komen. De wedstrijd werd vorige week een dag uitgesteld. De extra veiligheidsmaatregelen die sindsdien zijn genomen, zorgden gisteren bij de return in Monaco vermoedelijk voor de vertraging. Eenmaal op het veld leken de aangeslagen Duitsers opnieuw onder de indruk van de gebeurtenissen. Na de vroege tegentreffers was de hoop op een stunt vervlogen. AS Monaco-Borussia Dortmund 3-1 (2-0) Heenwedstrijd 3-2.

AS Monaco naar halve finale. 3. Mbappé 1-0, 17. Falcao 2-0, 48. Reus 2-1, 81. Germain 3-1.

Scheidsrechter: Skomina (Slo). Toeschouwers: 16.000.

