AS Monaco is met jeugdig elan weer terug bij de top

Een prijskaartje van meer dan honderd miljoen euro, dat plakte AS Monaco vorige week op het Franse supertalent Kylian Mbappé. Nog niet zo heel lang geleden was Monaco hard op weg om zelf dat soort duizelingwekkende bedragen te betalen voor spelers, maar inmiddels is het roer drastisch om gegaan. Met eigen jeugd en talenten die op jonge leeftijd goedkoop zijn opgepikt heeft Monaco nu de halve finale van de Champions League behaald. Daarin is Juventus morgenavond de tegenstander.

In 2011 nam Dmitry Rybolovlev een meerderheidsbelang in AS Monaco. De club speelde toen nog in de Ligue 2, het tweede niveau van Frankrijk. De Russische miljardair wilde van de club weer een voetbalgrootmacht maken en toen de club in 2013 terugkeerde op het hoogste niveau, trok hij de portemonnee. Met tientallen miljoenen euro's werden spelers als James Rodríguez, Radamel Falcao en João Moutinho naar het prinsdom gehaald.

Op de transferbalans prijkten donkerrode cijfers en Rybolovlev besloot dat hij het anders ging aanpakken. Hij leek te beseffen dat hij miljoenen kon verdienen met Monaco, in plaats van dat de club hem geld zou kosten. En dus verkocht hij in de volgende zomer James Rodríguez alweer met veel winst aan Real Madrid en hij verhuurde hij Falcao aan Manchester United.

Inmiddels beschikt Leonardo Jardim, trainer van de Monegasken, over een jonge talentvolle selectie, die elke wedstrijd scouts van Europese topclubs naar de tribune trekken. Fabinho, Bakayoko, Lemar, Bernardo Silva en Mbappé, ze staan allemaal met hoofdletters in de scoutingsboekjes opgeschreven.

Tekst loopt door onder afbeelding.

Mbappé

Kylian Mbappé (18) is misschien wel het grootste talent dat Monaco in huis heeft. Al op dertienjarige leeftijd kreeg hij een sponsorcontract van Nike onder zijn neus geschoven en hij mocht als tiener ook al op stage komen bij Real Madrid en Chelsea. Mbappé wilde echter bij Monaco blijven en zich daar ontwikkelen tot een topvoetballer.

Eind 2015 maakte hij al zijn debuut voor Monaco, de Franse spits was toen pas zestien. Hij werd door Arsenal-manager Arsène Wenger zelfs al vergeleken met de jonge Thierry Henry, die ook bij AS Monaco opgroeide.

Kylian Mbappé is misschien wel het grootste talent dat Monaco in huis heeft

Dit seizoen beleeft Mbappé zijn echt grote doorbraak. In de Ligue 1 scoorde hij veertien keer en in de Champions League maakte hij vooral in de knock-outfase indruk. In de achtste finale schakelde Monaco Manchester City uit en Mbappé scoorde in beide wedstrijden. Ook in de kwartfinale tegen Borussia Dortmund was de tiener in beide duels trefzeker. De Franse sportkrant L'Equipe meldde al dat Real Madrid - de club waar Mbappé als kind fan van was - ver wilde gaan om hem komende zomer vast te leggen.

Dertien jaar geleden stond AS Monaco voor het laatst in de finale van de Champions League. De club verloor daarin van het FC Porto van de toen nog onervaren José Mourinho. Nu kan Monaco weer de finale van het grootste Europese toernooi halen, als het Juventus over twee wedstrijden verslaat. Met aanvallend voetbal - Monaco scoorde in de Champions League dit seizoen al 21 keer - en een zeer talentvolle selectie verovert Monaco dit seizoen Europa opnieuw.