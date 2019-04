Artsen: ook zware rokers moeten in kliniek behandeld kunnen worden

Ook mensen met een ernstige rookverslaving zouden een behandeling in een verslavingskliniek vergoed moeten krijgen. Dat schrijft verslavingsarts Jeroen Hinneman vandaag aan de Tweede Kamer. Op dit moment worden alleen voor drank- en drugsverslaafden dergelijke klinische behandelingen door de zorgverzekeraar betaald.

“Als wij in Nederland een einde willen maken aan de ruim 20.000 doden per jaar ten gevolge van het roken, zal er ander beleid gevoerd moeten worden”, schrijft Hinneman in zijn brief. De rookverslaafden die in een kliniek zouden moeten worden opgenomen, hebben andere stopbehandelingen al zonder succes doorlopen. Dan gaat het bijvoorbeeld over cursussen, medicijnen of specifieke behandelingen voor zwangere vrouwen.

De kliniek waar Hinneman werkt krijgt volgens de arts regelmatig telefoontjes van rookverslaafden die in een kliniek behandeld willen worden. Maar opname in zo’n kliniek wordt niet vergoed, wat betekent dat veel mensen het niet kunnen betalen.

Hinneman en zijn collega’s behandelen wel rookverslavingen, maar dat kan alleen als patiënten voor een andere verslaving worden opgenomen. “Onze ervaring in de kliniek is dat de verslaving aan tabak zo heftig is dat veel van onze patiënten het stoppen met roken als zwaarder en moeilijker ervaren dan het stoppen met alcohol of drugs”, schrijft Hinneman.

De oproep van Hinneman wordt gesteund door zijn werkgever Verslavingszorg Noord-Nederland. Ook de Vereniging voor verslavingskunde Nederland, de vereniging van verslavingsartsen, vindt dat verstokte rokers net als drugs- en drankverslaafden, in een kliniek behandeld moeten kunnen worden. “Dat is natuurlijk niet voor iedereen nodig”, zegt verslavingsarts en bestuurslid Ineke de Noord, “maar er is een groep die zo zwaar verslaafd is dat een opname onderdeel kan zijn van de behandeling.”

Een rookverslaving is in die zin niet anders dan een drank- of drugsverslaving benadrukt ze. “En dan vinden we dat rokers dezelfde zorg moeten kunnen krijgen als andere verslaafden.”

De overheid bepaalt wat de zorgverzekeraars vanuit het basispakket moeten vergoeden. Dat gebeurt vaak na advies van het Zorginstituut Nederland.

