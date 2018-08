Artsen: Medisch beroepsgeheim mag niet de dupe worden van de aanpak van zorgfraude

Ook hoogleraar gezondheidsrecht Martin Buijsen van de Erasmus Universiteit Rotterdam spreekt van ‘een zorgelijke trend’. Het kabinet stelt financiële belangen boven de garantie dat artsen zwijgen over dat wat de patiënt hen toevertrouwt.

Lees verder na de advertentie

Het wetsvoorstel verplicht verschillende instanties als zorgverzekeraars, gemeenten en de Belastingdienst om informatie over mogelijke fraude met elkaar te delen. Ook gegevens verkregen van een arts of uit een medisch dossier. Minister De Jonge erkent dat het medisch beroepsgeheim daarmee wordt doorbroken.

Het medisch beroepsgeheim is niet absoluut. Er zijn meer wetten die het inperken.

Dat is volgens hem nodig omdat zorgfraude een maatschappelijk probleem is. Zorgbureaus of patiënten declareren bijvoorbeeld opzettelijk nooit uitgevoerde handelingen. Het gevolg: schade voor de overheid en de zorgverzekeraars, maar ook verlies van het toch al krappe budget voor de zorg. Daar is iedere patiënt de dupe van, aldus de minister.

Drempel De concepttekst van de wet met de naam ‘Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg’ werd kort voor de zomer online gezet, waarna iedereen daarop kon reageren. Naast het intensiever delen van informatie, regelt de wet een nieuw ‘Waarschuwingsregister’. Dat is een zwarte lijst met bekende fraudeurs. Het medisch beroepsgeheim is niet absoluut. Er zijn meer wetten die het inperken. Maar volgens hoogleraar Buijsen dienen die vooral het algemene gezondheidsbelang. Zoals de plicht van artsen om melding te maken als zij een zeer besmettelijke infectieziekte bij een patiënt vermoeden. Dit wetsvoorstel tegen zorgfraude heeft volgens Buijsen weinig te maken met dat gezondheidsbelang. Het kan de toegang tot zorg juist belemmeren als patiënten er niet op vertrouwen dat hun gegevens veilig zijn. Uiteindelijk gaat het over de vraag hoe ver je mag gaan om oplichting tegen te gaan. Wat Zorgverzekeraars Nederland betreft gaat de drempel nog verder omlaag dan het kabinet voorstelt. Zo mag iemand pas op de zwarte lijst met fraudeurs als er aangifte is gedaan. Een onnodig hoge drempel, vinden de zorgverzekeraars. Is een geval ‘aangiftewaardig’, dan zou dat genoeg moeten zijn. Zorg­ver­ze­ke­raars schatten de schade van zorgfraude in 2016 op 18,9 miljoen euro. KNMG-voorzitter René Héman benadrukt dat er andere manieren zijn om zorgfraude aan te pakken, zonder dat het beroepsgeheim wordt aangetast. “Je kunt patiëntgegevens anonimiseren of de tussenkomst regelen van een onafhankelijke deskundige arts met een beroepsgeheim.” Dat laatste gebeurt al via een pool van onafhankelijke deskundige artsen (oda’s). Loopt bij het OM een onderzoek naar fraude, dan bekijken die artsen de medische informatie en anonimiseren die voordat de officier van justitie ermee aan de slag gaat. Sinds de start van de oda-pool begin 2017 is er nog geen gebruik van gemaakt. Reden voor de KNMG om zich af te vragen hoe groot het probleem van zorgfraude daadwerkelijk is. Officiële cijfers daarover ontbreken. Zorgverzekeraars schatten de schade in 2016 op 18,9 miljoen euro.

Lees ook:

Twente denkt het antwoord te hebben op pgb-fraude: zorg in natura De gemeenten Almelo en Enschede denken een formule te hebben gevonden om fraude met het persoonsgebonden budget (pgb) aan te pakken: geen geld meer geven aan degene die hulp nodig heeft, maar zoveel mogelijk zorg in natura bieden. Dat werkt: in beide gemeenten is het aantal pgb’s spectaculair gedaald.