Artsen horen nu veel eerder of euthanasie zorgvuldig was

Elk euthanasiegeval in Nederland gaat langs zo’n toetsingscommissie waarvan alle vijf regio’s in het land er drie hebben. Ze bestaan uit een arts, ethicus en jurist en ze beoordelen of de zaak doorgestuurd moet naar het Openbaar Ministerie (onzorgvuldig gehandeld door de arts) of niet (zorgvuldig gehandeld). Uit het jaarverslag van 2017 bleek onlangs dat de gemiddelde wachttijd in dat jaar 52 dagen was, terwijl dit wettelijk maar 42 dagen mag duren.

Veruit de meeste meldingen roepen bij de toet­sings­com­mis­sie geen vragen op

Nu meldt Kohnstamm dat die wachttijd in maart en april van dit jaar al ruim onder de 42 dagen zit. “In sommige regio’s zelfs onder de 32 dagen”, zegt hij. Kohnstamm, sinds 2016 voorzitter van de vijftien commissies, zegt dat verschillende problemen uit 2017 zijn opgelost. Zo zat er vorig jaar ruis in de cijfers doordat in sommige gevallen ook de tijd was meegerekend die het OM neemt om te beslissen of nader onderzoek nodig is. “Dat kan maanden duren en intussen was de desbetreffende arts allang ingelicht”, zegt hij.

Daarnaast kregen de commissies van het ministerie van volksgezondheid budget voor tijdelijke krachten. Dat geld is eind dit jaar overigens op. “Ik pleit dan ook krachtig voor het structureel maken van die tijdelijke budgetverhoging”, zegt Kohnstamm.

Rapport “Daar komt nog bovenop dat we vanaf vorige week bij een groot deel van alle meldingen na beoordeling direct een brief sturen naar de arts”, zegt hij. Veruit de meeste meldingen roepen bij de toetsingscommissie geen vragen op, bijvoorbeeld als het gaat om een hoogbejaarde patiënt met uitbehandelde kanker. Met een zogeheten oordeelbrief kan de arts bij veel van die gevallen nu gelijk antwoord krijgen. Voorheen moesten de secretarissen ook over die meer dan zesduizend klip-en-klare gevallen een lang rapport schrijven. “Enorm tijdrovend”, zegt Kohnstamm. In vijf gevallen waarbij de commissies tot het oordeel ‘onzorgvuldig’ kwamen, doet het Openbaar Ministerie sinds enkele maanden onderzoek. Het eerste onderzoek begon september vorig jaar, de andere vier in maart. Het is nog niet bekend wanneer deze artsen een antwoord kunnen verwachten.