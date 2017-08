Artisjokken met tomaten-dragonvinaigrette

Wat wij eten van de artisjokplant is de bloemknop. De blaadjes zijn om een bloembodem gevouwen. Op deze bloembodem, ook wel het 'hart', groeit een soort harig hooi. De stengel moet er met een draaiende beweging worden afgetrokken, zodat de stugge vezels aan de onderkant van de artisjok mee worden verwijderd.

Knip eventueel puntige buitenbladeren recht bij, zodat u zich niet prikt aan de uiteinden. Artisjokken worden het hele jaar aangevoerd. De grootste aanvoer is van mei tot november, uit Frankrijk. Artisjok wordt ook op kleine schaal in Nederland geteeld. Let er bij aankoop op dat de blaadjes dicht tegen elkaar aan liggen en er fris uitzien. Als de schubben uit elkaar en van de knop af staan, is de artisjok niet goed meer. De blaadjes moeten dik, vlezig en leerachtig zijn.

Bewaar artisjokken in een vochtige theedoek 4-7 dagen in de koelkast. Was de artisjok in ruim water.

Ingrediënten voor 4 personen • Grote artisjokken

• 1 citroen in plakjes

• Zout

Voor de vinaigrette • 2 eetlepels witte wijnazijn

• 6 eetlepels olijfolie,

• 1 (rode) ui of 3 sjalotjes, fijngehakt

• 2 eetlepels dragon, fijngeknipt

• 250 gram cherry- of snoeptomaatjes in vieren gesneden,

• Peper

Bereiding: Breng een liter water met de plakjes citroen in een grote ( geen aluminium, want dan verliest de artisjok zijn mooie kleur) pan aan de kook. Voeg wat zout toe. Breek de stelen vlak onder de bloemknopaanzet af en verwijder eventueel de onderste drie rijen blaadjes. Knip de overige blaadjes bij. Kook de artisjokken in circa 30-40 minuten gaar. Dit is afhankelijk van de grootte van de artisjokken. De artisjokken zijn gaar als de blaadjes gemakkelijk loslaten. Laat de artisjokken uitlekken en dep ze droog. Verwijder met een lepel het hooi. Klop een vinaigrette van de genoemde ingrediënten. Trek de blaadjes een voor een uit de artisjok. Begin onderaan. Dompel ze met de vlezige onderkant in de vinaigrette. Zuig het zachte deel van de blaadjes uit. Het harde deel dat overblijft is niet eetbaar. Verwijder de laatste blaadjes van de bodem en snijd de bodem in stukjes en eet deze met de resterende vinaigrette. Lees hier meer overheerlijke recepten van Trouw.

