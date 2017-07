Arroz con pollo uit Costa Rica (alles in één pan)

Als tiener woonde Janet Beverdam zeven jaar lang in Costa Rica, waar haar vader zendingspredikant was. “Mijn moeder kookte doorgaans Hollandse kost, maar ze deed haar best om af en toe Costa Ricaanse gerechten te maken”, vertelt ze. “Vaak waren er bijeenkomsten via de kerk, en dan nam iedereen eten mee. Met Oud en Nieuw stonden onze oliebollen gebroederlijk naast de schalen met tamales (gevulde rolletjes in bananen- of maïsblad) en natuurlijk arroz con pollo.” Want rijst met kip was toch wel hét nationale gerecht dat je werkelijk overal tegenkwam, zowel bij mensen thuis als in restaurants.

Lees verder na de advertentie

Volgens Janet zijn er wel duizend manieren om het te maken, iedereen doet het weer anders. Rijst en kip zitten er uiteraard altijd in, plus allerlei groenten, want het is typisch een gerecht om restjes op te maken.

Twee jaar terug ging ze met haar ouders, broer en eigen gezin met drie jonge dochters terug naar de plek van haar jeugd. Tijdens die vier weken vakantie kwamen alle herinneringen weer tot leven: “We zijn terug geweest naar ons oude huis en kerk, en we hebben gegeten bij de oud-predikant. Ook voor de meiden was het een geweldige ervaring, want die speelden met de kinderen van de kinderen met wie mijn broer en ik vroeger speelden.”

Ze nam een hele stapel poederzakjes mee naar huis om arroz con pollo mee te kunnen maken, en dat is elke keer groot feest, ook voor de (inmiddels vier) dochters. Zelf doet ze er elke keer een andere mix van groente door, meestal maïs, doperwten, wortels en paprika. Maar altijd koriander, veel koriander.

Met pijn in het hart stond ze één zakje aan me af. Dat blijkt niet meer dan bouillonpoeder met gezellig gele kleurstof. Dat kunnen we toch net zo goed zelf?

Zelf maken?

Nodig voor 4 personen: • 8 kipdrumsticks

• 250 g rijst (géén snelkookrijst)

• 600 ml hete kippenbouillon

• 1 rode paprika

• 1 groene paprika

• 1 ui

• 2 knoflooktenen

• ½ eetl komijnpoeder

• ½ eetl (gerookt) paprikapoeder

• 1 afgestreken eetl kurkuma

• Scheut plantaardige olie

• Zout & peper uit de molen

• Garneren: koriander en limoen

Recept: Doe komijn, paprikapoeder, zout en peper in een plastic zak. Doe de kip erin, knoop dicht en hussel tot alle kip bedekt is, dit kan ook al van tevoren. Snipper de ui, snij de paprika’s in kleine stukjes. Verhit een scheut olie in een grote braadpan. Bak de kip op hoog vuur in een paar minuten al omdraaiend aan alle kanten aan. Haal uit de pan. Doe de ui en paprika in dezelfde pan en fruit op laag vuur een minuut of 8. Knijp de knoflook er boven uit, voeg de rijst en kurkuma toe, bak al omscheppend 1 minuut. Giet de hete bouillon erop, plus nog wat peper. Leg de drumsticks er in een cirkel bovenop en duw een beetje onder. Laat met deksel op de pan op het laagste pitje in ± 25 minuten sudderen tot de kip gaar is, de rijst zacht en al het vocht zo’n beetje opgenomen. Laat van het vuur af nog even 10 minuten (met deksel) staan. Bestrooi met gehakte koriander en serveer met limoenpartjes.

Tip: Natuurlijk kunt u geheel naar eigen inzicht variëren met de groente. Vraag de slager of hij de hielen (lees: de ‘knoken’) van de drumsticks afhakt, dan kruipt het vel op en krijgt u mooie kale botjes. Dat houdt makkelijk vast bij het eten.

Uit een Costa ricaans zakje: Maggi Sabor y color Gallinita Gejodeerd zout, maïszetmeel, suiker, mononatriumglutamaat (smaakversterker), kippenvlees, kippenvet, tartrazine (kleurstof), gistextract, ui, kruiden, kiparoma (natriumlactaat (zuurteregelaar), melkzuur (zuurteregelaar), glycerine (verdikkingsmiddel), kurkuma (natuurlijke kleurstof), water, natriuminosinaat (smaakversterker), knoflook, zonnegeel FCF (kleurstof), siliciumdioxide (antiklontermiddel), kiparoma (arabische gom). Lees meer recepten van Karin

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.