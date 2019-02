Arrestaties om introduceren van varkenspest in België

Het gaat volgens Belgische media om een jager en een boswachter. Voor een jachtpartij zouden zij everzwijnen uit Oost-Europa hebben uitgezet in een bos in Wallonië. In Polen en Roemenië heerst al geruime tijd de zeer besmettelijke en dodelijke varkenspest. Of de mannen wisten dat de zwijnen de ziekte bij zich droegen, is onbekend. Zij blijven tot het eind van de maand in voorarrest zitten.

Varkenspest is ongevaarlijk voor mensen, maar zij kunnen de ziekte wel overbrengen. Door hun toedoen kan de ziekte van wilde everzwijnen overslaan op vleesvarkens.

Nadat in september de ziekte werd ontdekt in het karkas van een wild zwijn zijn varkensstallen preventief geruimd en zijn er meer dan 450 besmette zwijnen gevonden. De Belgische overheid heeft een reeks maatregelen genomen om verspreiding van de ziekte te voorkomen. De nieuwste is dat er komende zomer geen jeugdkampen mogen worden gehouden in het bosgebied in de Ardennen waar de varkenspest heerst.

Ook andere Europese landen zijn zeer beducht voor de ziekte. Frankrijk bouwt een hek langs een deel van de grens met Wallonië, om te voorkomen dat everzwijnen in de buurt van varkensboerderijen komen. Denemarken doet hetzelfde aan de grens met Duitsland. In Nederland nam vorig najaar een groep veeartsen het initiatief om bij tankstations en parkeerplaatsen in Limburg flyers uit te delen met waarschuwingen.

Hoewel nog geen enkel varken is besmet en de varkenspest op zo'n 150 kilometer van de Nederlandse grens woedt, heeft landbouwminister Schouten al eerder de mogelijkheden van jagen op wilde zwijnen veruimd in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel.

