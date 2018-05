Arrestatiegolf werpt de vraag op of Saudi-Arabië werkelijk hervormt

Ten minste elf Saudische activisten, onder wie acht vrouwen en drie mannen, zijn de laatste dagen opgepakt en in de cel verdwenen. De twijfels groeien over de grootse hervormingsplannen van de Saudische kroonprins Mohammad bin Salman, die de touwtjes in handen heeft in het conservatieve koninkrijk en door het Westen geroemd wordt vanwege zijn plannen om vrouwen meer vrijheid te geven.

De meeste opgepakte activisten eisten vooral het einde van het mannelijke voogdijschap over de vrouw

De arrestatiereeks begon op 15 mei, toen verschillende activisten werden meegenomen door de veiligheidsdiensten en naar Jeddah overgeplaatst. Het is onduidelijk waar zij zich nu bevinden, want ze mochten na hun arrestatie maar één telefoontje plegen. Sindsdien is er niets meer van hen vernomen. Zij mogen geen contact hebben met advocaten, maar van een activist is bekend dat ze in een isoleercel verblijft.

De vrouwenrechtenactivisten worden er door de autoriteiten van beschuldigd contact te hebben gezocht met 'buitenlandse entiteiten' en van het destabiliseren van het koninkrijk. Verschillende Saudische media, die doorgaans de lijn van de regering verkondigen, beschuldigen de activisten van verraad en van spionage.

Prominente namen Onder de gevangenen bevindt zich een aantal prominente activisten, onder wie Madeha al-Ajroush, Aisha al-Mana en Hessah al-Sheikh, die in de jaren negentig protesteerden tegen het verbod voor vrouwen om auto te rijden. De drie vrouwen zijn tussen de 60 en 70 jaar oud. De meeste opgepakte activisten eisten vooral het einde van het mannelijke voogdijschap over de vrouw in Saudi-Arabië, waar de man (de vader, broer of echtgenoot) bepaalt of een vrouw mag trouwen, reizen of zelfs toegang krijgt tot gezondheidszorg. Een aantal had onlangs een verzoek ingediend bij de autoriteiten om een organisatie op te richten, genaamd Amina, om slachtoffers van huiselijk geweld bij te staan. Sommige vrouwen reden al eerder ... © * ... en werden prompt gearresteerd. © AP

Doodstraf De activisten hangt een zware straf boven het hoofd: pro-regeringsmedia zeggen dat zij mogelijk twintig jaar cel kunnen krijgen en, als zij schuldig worden bevonden aan hoogverraad, zelfs de doodstraf. Bovendien wordt het beschadigen van de reputatie van het koninkrijk beschouwd als terrorisme. Het tijdstip van de arrestatiegolf is opvallend, want vanaf 24 juni mogen vrouwen autorijden. De maatregelen staan ook haaks op wat kroonprins Bin Salman beloofde. In maart zei hij nog in een interview met de Amerikaanse televisiezender CBS dat Saudische vrouwen nog steeds niet hun volledige rechten hebben. "De vrouwen hebben nog steeds niet de rechten die de islam (hun, red.) voorschrijft." Een van de 'vrouwvriendelijke' maatregelen die hij zei te nemen was toestaan van autorijden en het bezoek aan sportwedstrijden.