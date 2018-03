Arrestatiebevel tegen Griekse clubbaas die met pistool het veld opstapte

De nieuwe commotie is ontstaan door een actie van voorzitter en eigenaar Ivan Savvidis van de club Paok uit Thessaloniki. Hij rende zondagavond gewapend het veld op, nadat hij het niet eens was met een beslissing van de scheidsrechter.

Lees verder na de advertentie

"De competitie gaat niet verder zonder nieuw kader waarover iedereen het eens is", was het enige cryptische commentaar van de Griekse minister van sport Vasiliadis gisteren na spoedoverleg met premier Tsipras.

Ruim een jaar geleden werd de hoogste competitie ook al stilgelegd, na een aanslag op het huis van de voorzitter van het scheidsrechterscomité

De sfeer rondom de wedstrijd tussen Paok en AEK Athene was vanaf het begin gespannen. Vooraf waren er al relletjes bij het Toumbastadion in Thessaloniki. De nummers 2 en 1 in de competitie konden een belangrijke slag slaan in de strijd om het kampioenschap. De wedstrijd bleef echter doelpuntloos tot Paok in de 89ste minuut leek te scoren. Maar de scheidsrechter keurde de goal af vanwege buitenspel.

Bodyguards Voorzitter en eigenaar Ivan Savvidis van Paok pikte dat niet en banjerde met een gevolg van lijfwachten het veld op om verhaal te halen. Hij droeg duidelijk zichtbaar een pistool in een holster. Zijn bodyguards wisten hem tot bedaren te brengen. Maar de spelers van AEK zeiden niet meer het veld op te durven en de scheidsrechter legde de wedstrijd voor onbepaalde tijd stil. De chaos was compleet toen twee uur later bekend werd dat de scheidsrechter het doelpunt alsnog aan Paok had toegekend, waarna de organisator van de Griekse topcompetitie een resultaat van 1-0 noteerde. AEK dient een klacht in bij de Fifa en de Uefa.