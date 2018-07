Arrestatiebevel tegen ex-president Ecuador voor betrokkenheid bij ontvoering

De voormalig staatsman wordt verdacht van betrokkenheid bij de ontvoering van een politieke tegenstander in 2012. Ook is er een internationaal uitleveringsverzoek bij Interpol ingediend tegen Correa, die momenteel in Brussel verblijft.

Halverwege juni besloot de rechter dat Correa zich elke vijftien dagen bij de rechtbank in Quito moet melden, in verband met een lopend onderzoek naar de ontvoering van oppositiepoliticus Fernando Balda. Maandag verzuimde Correa dit te doen, waarop de rechter het arrestatie- en uitleveringsbevel tegen de ex-president gisteren besloot uit te vaardigen.