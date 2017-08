Arrestatie Russische regisseur schokt kunstwereld

De populaire 47-jarige Russische theaterregisseur is gisteren gearresteerd. Hij wordt ervan verdacht 68 miljoen roebel (bijna één miljoen euro), afkomstig uit een staatsfonds, te hebben verduisterd. Als hij schuldig wordt bevonden, kan hij voor tien jaar achter de tralies belanden.

De Russische kunstwereld reageert geschokt op de arrestatie van een van de meest prominente regisseurs van dit moment. Veel kunstenaars gaan ervan uit dat zijn aanhouding politiek gemotiveerd is. Naast regisseur is hij directeur van het populaire Gogol Centrum in Moskou, dat onder zijn leiding uitgroeide tot een belangrijke culturele broedplaats.

Russische artiesten reageerden ontzet op het besluit en beschuldigden het Kremlin van censuur

De arrestatie hangt samen met het theaterproject Platform, bedoeld om hedendaagse dans, muziek en theater onder de aandacht van het grote publiek te brengen. Om dat te financieren ontving Serebrennikov namens het Gogol Centrum tussen 2011 en 2014 overheidsgeld.

De afgelopen drie maanden doorzochten de autoriteiten verschillende keren het Gogol Centrum en Serebrennikovs appartement op zoek naar bewijs. In mei zat hij even vast, maar hij kwam weer vrij. Ook Serebrennikovs medewerkers werden verhoord. Zijn accountant, Nina Masliajeva, zei te willen samenwerken met de aanklagers, maar twee bevriende regisseurs ontkennen alle aantijgingen.

Tot een paar jaar geleden was Serebrennikov nog geliefd bij de autoriteiten. In 2012 werd hij door de Moskouse wethouder van cultuur, Sergej Kapkov, persoonlijk benoemd tot directeur van het Gogol Centrum. Maar de progressieve wethouder moest het veld ruimen en Serebrennikov kwam steeds vaker onder vuur te liggen.

Censuur Kunst heeft weliswaar een belangrijke positie in de Russische samenleving, maar zij moet wel voldoen aan de standaarden van de Russisch-orthodoxe kerk. Dat instituut heeft de afgelopen jaren aan invloed gewonnen. De meeste Russische artiesten vermijden in hun werk om die reden iedere associatie met de politiek. Serebrennikov niet. Hij ageert openlijk tegen het Kremlin en de kerk. Het toegenomen conservatisme komt regelmatig aan bod in zijn producties. Vorige maand werd het door hem geregisseerde ballet Noerejev, gebaseerd op het leven van de openlijke homoseksueel Rudolf Noerejev (1938-1993), geschrapt. Volgens de directeur van het wereldberoemde Bolsjoj-theater was de productie nog niet af en zal zij later dit jaar alsnog in première gaan. Andere bronnen beweren dat de minister van cultuur achter de schermen persoonlijk heeft bedongen het ballet te annuleren. Russische artiesten reageerden ontzet op het besluit en beschuldigden het Kremlin van censuur. Want ondanks alle aantijgingen blijft Serebrennikov ongekend populair en zijn zijn producties steevast uitverkocht.

