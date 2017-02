Arrestatie medewerker kinderopvang vanwege kinderporno laat ouders vertwijfeld achter

Dinsdag werd bekend dat er kinderporno is gevonden op privé-apparaten van de man en een account in de online opslagdienst Dropbox. Hij zit inmiddels twee weken vast, vandaag wordt bepaald of dat zo blijft. De man werkte vijftien jaar bij de Stichting Kinderopvang Bussum Naarden Muiden Muidenberg (SKBNM).

Uit onderzoek is volgens het Openbaar Ministerie niet gebleken dat de verdachte zelf ook kinderporno vervaardigde. Vooralsnog zijn er daarom geen aanwijzingen dat kinderen van de opvang slachtoffer zijn geworden van de man.

Er zijn volgens haar nooit klachten binnengekomen over de 49-jarige medewerker

Toch zijn ouders bezorgd, bleek ook dinsdagavond tijdens een informatiebijeenkomst. Ook bij SKBNM zelf is de schok groot, zegt woordvoerder Suzanne Heuts. Er zijn volgens haar nooit klachten binnengekomen over de 49-jarige medewerker. Wel zijn er ouders geweest die ‘onderbuikgevoelens’ hebben geuit over het feit dat zij bij het brengen of halen van hun kinderen een man alleen op de groep aantroffen.

Vier-ogen-principe Maar Heuts benadrukt dat SKBNM zich altijd aan het zogenoemde ‘vier-ogen-principe’ heeft gehouden. “Dat houdt in dat we zoveel mogelijk met twee mensen op een groep staan, maar dat aan het begin en einde van de dag één medewerker voldoende is, omdat ouders dan vrij in en uit kunnen lopen” GGD Gooi en Vechtstreek, die namens de gemeenten toezicht houdt op de kinderopvang in de regio, bevestigt dat SKBNM daarmee aan het vier-ogen-principe voldoet. “Het gaat erom dat er een open beleid wordt gevoerd, dat er door ramen gekeken kan worden en dat deuren open zijn zodat medewerkers of ouders in en uit kunnen lopen”, zegt een woordvoerder. Het gaat erom dat er een open beleid wordt gevoerd, dat er door ramen gekeken kan worden GGD Gooi en Vechtstreek Het vier-ogen-principe is één van de maatregelen die zijn genomen na Robert M., de kinderopvangmedewerker uit Amsterdam die vele kinderen seksueel misbruikte. Sindsdien is ook het toezicht op naleving van de regels aangescherpt. Volgens toezichthouder GGD zijn er nooit problemen bij SKBNM geconstateerd. De opvang staat bekend als goed.

