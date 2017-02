Arrestatie ‘kroonprins’ Lee bedreigt groei Samsung

Lee (48) wordt verdacht van omkoping, verduistering en meineed. De vicevoorzitter van het bedrijfsonderdeel Samsung Electronics zit nu in een éénpersoonscel in het Seoul ­Detention Center. Waarschijnlijk wordt hij vandaag opnieuw verhoord.

Lee is de hoogst geplaatste zakenman in het schandaal dat kan leiden tot de definitieve afzetting van president Park. Hij zou Park en haar vertrouwelinge Choi Soon-sil 36 miljoen dollar hebben betaald in ruil voor gunsten. Lee had overheidssteun nodig bij een controversiële ­fusie van bedrijfsonderdelen twee jaar terug die zijn greep op het concern verstevigde.

Bovendien zou hij onder ede hebben gelogen tijdens de parlementaire hoorzitting in het omkoopschandaal. Lee wordt ook verdacht van het verbergen van activa in het buitenland en het achterhouden van winst uit illegale praktijken.

Aanvullend bewijs Een maand geleden kwam Lee met de schrik vrij toen de rechter een arrestatiebevel afwees. Maar nu kon aanvullend bewijs de rechter na een vijftien uur durende zitting overtuigen. Het risico dat Lee bewijs zou kunnen vernietigen of zou kunnen vluchten, speelde volgens een rechtbankwoordvoerder een rol bij dit besluit. De procesgang kan in totaal 18 maanden duren. Samsung maakte bekend op zoek te zijn naar nieuwe investeringen, vooral op het terrein van kunstmatige intelligentie De smartphonefabrieken draaien gewoon door, voor de dagelijkse gang van zaken heeft de arrestatie weinig gevolgen. Maar Lee’s arrestatie is een nieuwe kras op het imago van Samsung. Ook kan er een leiderschaps­vacuüm ontstaan, waardoor strategische beslissingen op de lange baan worden geschoven. Lee zou plannen hebben om de bedrijfsorganistatie te hervormen en inzetten op overnames en fusies. Vorige maand maakte Samsung bekend op zoek te zijn naar nieuwe investeringen, vooral op het terrein van kunstmatige intelligentie. Ook wil het bedrijf zich richten op de ontwikkeling van smart cars. In november werd de Amerikaanse onderneming Harman International Industries, specialist in connected cars, daarom overgenomen voor 8 miljard dollar. Analisten verwachten dat Lee’s afwezigheid dit soort groeimogelijkheden afremt.

Rumoerig jaar 2016 was een rumoerig jaar voor Samsung, met als dieptepunt de 5,6 miljard euro kostende beëindiging van de Galaxy Note 7, waarvan de ­accu spontaan in brand kon vliegen. Toch bleek vorige maand de operationale winst flink te zijn gegroeid, vooral dankzij de geheugenchips en oled-beeldschermen. De Samsung Group is goed voor zo’n 20 procent van de Koreaanse economie. De Samsung Group is goed voor zo’n 20 procent van de Koreaanse economie Moon Jae-in, een mogelijke opvolger van president Park, verwelkomde de arrestatie van Lee. Moon wil een einde maken aan de sterke banden tussen overheid en bedrijfsleven in Zuid-Korea. De invloed van diepgewortelde chaebols, de door families gecontroleerde grote ondernemingsgroepen, is enorm. Hij hoopt dat Samsung zichzelf opnieuw uitvindt. Lee leidt de Samsung Group sinds zijn vader Lee Kun-hee in 2014 een hartaanval kreeg. Ook die kreeg tijdens zijn heerschappij te maken met justitie: hij werd tweemaal veroordeeld voor financiële misdaden, maar belandde nooit in de gevangenis. In beide gevallen schrapte de president zijn strafblad.

