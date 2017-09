Arnhem zal geen makkie worden voor Marcouch

De 48-jarige PvdA’er is vandaag in een vol Arnhems stadhuis en onder luid applaus geïnstalleerd als burgemeester. Drie demonstranten verstoorden kort de orde en riepen ‘Marcouch wegwezen’. De politie verwijderde ze uit de zaal. Marcouch is na Ahmed Aboutaleb de tweede burgemeester van Marokkaanse komaf en niet iedereen is daar blij mee.

Marcouch wacht een zware taak. In twee jaar tijd klapten twee coalities en zijn er vier wethouders (van D66, GroenLinks, SP en ChristenUnie) opgestapt. Op dit moment wordt Arnhem bestuurd door een minderheidscollege van SP, D66 en CDA. De ChristenUnie stapte afgelopen zomer uit het college en had het over ‘machtspolitiek en gebrek aan vertrouwen’. Het zou er hard aan toegaan in het college van burgemeester en wethouders. Op verzoek van de gemeenteraad wordt de bestuurscultuur in de stad uitgebreid onderzocht. De uitkomst verschijnt in oktober. Marcouch heeft er wel vertrouwen in: “Voorlopig zie ik vooral verbindende kracht, geen wespennest.”

Veiligheid en verbinding

Marcouch was van 2010 tot 2017 lid van de Tweede Kamer, maar werd niet herkozen bij de laatste verkiezingen. In Arnhem wil hij zich vooral richten op veiligheid en verbinding. “Zijn mentaliteit past bij Arnhem, dus we hebben er veel vertrouwen in dat het hem gaat lukken”, vertelt Sabine Andeweg, fractievoorzitter van D66 en voorzitter van de vertrouwenscommissie die Marcouch voordroeg. Marcouch kwam als 10-jarige jongen die niet kon lezen of schrijven naar Nederland. Hij groeide op in Amsterdam, werkte er tien jaar bij de politie en was voorzitter van het stadsdeel Slotervaart.

Arnhem wordt geen makkie. En niet alleen vanwege de bestuurlijke onrust. De stad kampt met grootstedelijke problemen en lijkt een vruchtbare voedingsbodem voor jihadisten. Arnhem staat bekend als behoorlijk gewelddadig, met veel incidenten in het uitgaansleven. In de Atlas voor gemeenten 2017 is te zien dat Arnhem een hoog percentage bijstandsgerechtigden, werklozen en arbeidsongeschikten heeft.