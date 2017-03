Armzalig voetbal levert Ajax toch nog punt op

FC Groningen 1

Ajax 1

Het is zondagmiddag vlak voor half drie en er stijgt een euforisch gehuil op uit het uitvak van het stadion van FC Groningen. Het nieuws dat Feyenoord onverwacht onderuit is gegaan bij stadgenoot Sparta zorgt al vóór de wedstrijd van hun eigen team voor een juichstemming bij de Ajax-fans. Eindelijk gaat de koploper onderuit. Dit is de impuls die de naaste achtervolger nodig heeft, ben je geneigd te denken.

Maar het loopt even anders dan voorzien. De nummer twee van de eredivisie zou bij winst in Groningen de achterstand op de Rotterdamse aartsrivaal tot twee punten reduceren. Maar bij Ajax ontbreekt de scherpte, de echte honger om de competitie in één klap een stuk spannender te maken.

Ziyech balbehandeling was ooit van fluweel, maar is nu van versplinterd hout.

Met name het middenveld blijft in gebreke. Het eerder zo geroemde hart van het elftal pompt niet langer op volle kracht de bal rond. Neem Ziyech, wiens balbehandeling ooit van fluweel was, maar nu van versplinterd hout. Het balletje breed gaat hem nog net goed af, een fatsoenlijke bal in voorwaartse richting blijkt een enorm probleem. Zoals ook Schöne en Klaassen blijven steken in goede bedoelingen. Omdat ook bij de aanvallers Dolberg en Traoré het vuur maar niet wil ontbranden, komt er in offensieve zin te veel op de ranke schouders van linksbuiten Younes terecht.

De Duitser met Libanese roots dolt af en toe met opponent Memisevic, die in zijn pogingen om de aanvaller af te stoppen veel risico neemt, tot in het eigen strafschopgebied aan toe. Hij treft het dat scheidsrechter Nijhuis pas voor een penalty lijkt te fluiten als er aantoonbaar ledematen rondvliegen na overtredingen, een andere arbiter had allang naar de stip gewezen. De oprispingen van Younes (hij raakt ook nog de binnenkant van de paal) zorgen voor enige opwinding, voor het overige gebeurt er veel te weinig op het Groningse gras, want ook de thuisclub weet zich amper raad met het balbezit.

Treuzelende Onana Het gebrek aan scherpte wordt tien minuten na rust op pijnlijke wijze geïllustreerd door nota bene Ajax-doelman Onana, doorgaans toch het toonbeeld van zelfcontrole. Dat hij Linssen fraai uitkapt kan eerst nog op enige geestdrift rekenen aan Ajax-zijde, maar als hij, net als zijn collega’s, vervolgens aan het treuzelen slaat, schenkt hij Linssen een herkansing. Nadat de aanvaller lichtjes het scheenbeen van de keeper heeft beroerd, in de ogen van Nijhuis een reglementaire actie, ligt de bal opeens panklaar voor de voeten van Linssen die vervolgens geen enkele moeite heeft om de bal in het lege doel te schuiven. “Die treffer was illustratief voor ons voetbal”, aldus een ontgoochelde Ajax-trainer Bosz. “Er ging misschien een overtreding aan vooraf, maar Onana moet niet in die situatie komen, hij had die bal allang weg moeten peren.” Hoewel Ajax volhardt in armzalig voetbal, valt de gelijkmaker toch. Hoewel Ajax volhardt in armzalig voetbal, valt de gelijkmaker toch. In de 82ste minuut komt linksback Sinkgraven eindelijk een keer goed door, waarna zijn harde, lage voorzet simpel wordt binnengetikt door Klaassen, de zoveelste belangrijke goal van de aanvoerder. In de slotfase krijgt Memisevic nog een rode kaart na een doldrieste sliding op Sinkgraven, maar ook met tien man houdt de thuisclub makkelijk stand. Slechts één punt ingelopen op Feyenoord, waar het er drie hadden moeten zijn. En dus juichen de Ajax-fans na de wedstrijd minder luid dan voor aanvang. FC Groningen - Ajax 1-1 (0-0). 56. Linssen 1-0, 82. Klaassen 1-1. Scheidsrechter: Nijhuis. Toeschouwers: 22.312. Rood: 87. Memisevic (FC Groningen) Geel: Younes, Veltman (Ajax). FC Groningen: Padt; Memisevic, Reijnen, Larsen, Davidson; Tibbling, Hiariej (79. Van Nieff), Jenssen, Idrissi (89. Payne); Linssen (75. Drost), Mahi. Ajax: Onana; Veltman, Sanchez (78. Van de Beek), De Ligt, Sinkgraven; Klaassen, Schöne, Ziyech (90. Cassierra); Traoré (59. Kluivert), Dolberg, Younes.

