Armoedige Uber-chauffeur kan in New York fikse loonstijging verwachten

Als eerste Amerikaanse stad legt New York de groei van de app-taxibedrijven aan banden. Ook komt er een minimumloon voor chauffeurs van diensten zoals Uber, Lyft en Juno. De gemeenteraad van de stad is akkoord gegaan met wetgeving hiervoor. New York is de grootste Amerikaanse markt voor Uber.

Burgemeester Bill De Blasio steunt de nieuwe regels. “Onze stad wordt geconfronteerd met een crisis waardoor werkende New Yorkers in armoede belanden en onze straten muurvast zitten”, zegt hij op Twitter.

Een jaar lang worden geen nieuwe vergunningen afgegeven. Tegelijkertijd komt er onderzoek naar de effecten van de app-taxi's op het transport in de stad. Een woordvoerder van Uber zegt dat New York nu een van de weinige betrouwbare transportmiddelen aangepakt, zonder de problemen van de metro of de dichtgeslibde straten op te lossen.

Voor taxidiensten zoals Uber is het belangrijk om zoveel mogelijk chauffeurs aan te trekken. Dit om de wachttijden van klanten te beperken. Maar door het bedrijfsmodel van Uber en de enorme concurrentie op de weg vallen de beloningen voor chauffeurs tegen. Hoeveel een Uber-chauffeur verdient verschilt per locatie en tijdstip. Van het bedrag dat ze van Uber krijgen, moeten ze zelf de kosten voor brandstof, onderhoud, verzekering en pensioen aftrekken.

Volgens de taxiappbedrijven zijn hun chauffeurs flexibel en kunnen ze hun eigen werktijden bepalen. Maar dat beeld klopt niet in New York. Daar werkt 60 procent van de app-chauffeurs noodgedwongen fulltime en verzorgt 80 procent van alle ritjes. Voor hun inkomen zijn ze dus volledig afhankelijk van het taxiwerk. Het zijn grotendeels immigranten, kostwinners die een auto hebben aangeschaft om dit werk te kunnen doen.

In New York hebben app-chauffeurs een vergunning nodig en vallen ze onder toezicht van de Taxi and Limousine Commission (TLC). Door de nieuwe regelgeving kan TLC een methode vaststellen om tot een minimumbetaling te komen. In juni publiceerde deze toezichthouder een rapport waaruit blijkt dat een chauffeur netto 17,22 dollar per uur moet gaan verdienen. 85 procent van de app-chauffeurs in New York krijgt nu minder dan dat. Gemiddeld kunnen ze een loonsverhoging van 22,5 procent tegemoetzien.

Zelfmoord

In enkele jaren hebben app-taxi’s de overhand gekregen in New York. Er zijn er nu 80.000, tegenover 13.500 gele taxi’s. Het verlies is groot voor de traditionele taxichauffeurs. De waarde van een overdraagbare vergunning voor een gele taxi is volgens The Wall Street Journal gedaald van 1 miljoen dollar enkele jaren terug naar 200.000 dollar nu. Het afgelopen jaar zouden zes taxichauffeurs - van traditionele en van app-bedrijven - zelfmoord hebben gepleegd vanwege schulden en financiële nood.

Tegenstanders van de beperkende wetgeving stellen dat tradionele taxi’s de buitenwijken van New York onvoldoende bedienen. Voor de zwarte bevolking en voor Latino’s bieden de taxi-apps een welkom alternatief. “Weet je hoe moeilijk het is voor zwarte mensen om een gele taxi te krijgen’, schreef dominee Al Sharpton uit New York op Twitter.

Voor discriminatie zijn e-taxi’s echter niet de oplossing. Uit onderzoek van enkele Amerikaanse universiteiten bleek in 2016 dat passagiers van Afro-Amerikaanse komaf 35 procent langer moeten wachten op een app-taxi. Hun ritten worden bovendien twee keer vaker afgezegd dan bij klanten met een ‘wit’ klinkende naam. Bij mannen zelfs drie keer zo veel. De onderzoekers hadden 1500 ritten laten uitvoeren in de steden Seattle en Boston.

In 2015 deed burgemeester De Blasio ook al een poging om de opmars van Uber te remmen, tevergeefs. Het ging hard tegen hard. De Blasio zette Uber neer als een miljardenbedrijf dat zich niet weet te gedragen. Uber kwam met kritische advertenties . Nu de straten overvol zijn, is het de burgemeester alsnog gelukt regels in te voeren.