Armeense kinderen Howick en Lily zijn terecht

De voogdij-instelling Nidos is naar eigen zeggen benoemd als voogd over de kinderen. De instelling kwam vrijdag in contact met de kinderen en heeft ze vervolgens op een veilig adres ondergebracht. "De kinderen verkeren in goede gezondheid en maken het naar omstandigheden goed. De komende periode zal onderzocht worden wat er verder met de kinderen moet gebeuren."

De uitzetting van hun moeder Armina zorgde twee weken geleden voor veel opschudding omdat ze zonder haar kinderen op het vliegtuig werd gezet. Staatssecretaris Klaas Dijkhoff van veiligheid en justitie liet toen weten dat de overheid "op elk moment klaarstaat om te zorgen dat moeder en kinderen zo snel mogelijk kunnen worden herenigd in Armenië". Toch kan de overheid de kinderen niet zomaar uitzetten.

Achtergebleven

Omdat Howick en Lily zonder moeder zijn achtergebleven, hebben ze de status van Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (amv’er). Dat betekent dat de overheid verantwoordelijk is voor hun welzijn, ook over de grens.

Martin Vegter, jurist van kinderrechtenorganisatie Defence for Children, legde eerder in deze krant uit dat de overheid dan moet kunnen garanderen dat de kinderen veilig zijn in het land van herkomst. “Om alleenstaande minderjarigen uit te zetten, moet de overheid eerst zeker zijn dat er adequate opvang voor de kinderen is in het land van herkomst. En het vertrek moet in het belang van de minderjarigen zijn”.

Nu Nidos als voogd is benoemd zijn zij verantwoordelijk voor het welzijn van de kinderen. "In dit soort situaties kijken wij of het in het belang is van de kinderen om in Nederland te blijven, of om terug te keren”, zei Yvon Zwetsloot van Nidos eerder tegen deze krant.

