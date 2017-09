Armada op weg naar Sint-Maarten

Er komt een ware armada op het getroffen Sint-Maarten af. Vanaf het dek van het patrouilleschip Zeeland is opeens een witte schim op de horizon zichtbaar die langzaam dichterbij komt. Het blijkt de Adventure of the Seas te zijn, een enorm cruiseschip van Royal Caribbean International. Met 1185 bemanningsleden kan het in totaal 3114 toeristen evacueren.

Of er ook Sint-Maartenaren mee kunnen, is onbekend. Komende week zullen nog eens drie van zulke evacuatieschepen Sint-Maarten en andere getroffen eilanden aandoen. De helikopter van patrouilleschip Zeeland voerde gisteren een verkenningsvlucht boven de haven uit, om te controleren of de pier van Philipsburg na orkaan José van afgelopen weekend nog intact was. Toen het sein op groen sprong, stoomde het cruiseschip op.

Tijdens dezelfde inspectietocht was vanuit de helikopter de lange rij wachtenden te zien bij het na José opnieuw geopende vliegveld. Die orkaan heeft niet te veel schade aangericht, waardoor de evacuaties nu goed op gang beginnen te komen. Inmiddels is de veiligheidssituatie sterk verbeterd. Door het uitroepen van de noodtoestand en het instellen van een avondklok, maar ook door de toestroom van Nederlandse militairen die hard tegen ordeverstoringen mogen optreden, is er een einde gekomen aan de plunderingen.

Door extra aanvoer zullen vandaag 550 mariniers het straatbeeld domineren. Toch blijft de humanitaire situatie zeer zorgelijk. Water en voedsel moeten door hulpverleners worden gedistribueerd, er is geen elektriciteit, en telefoon- en internetverkeer ligt plat.

De Franse autoriteiten die hulp bieden aan Saint Martin hebben Nederland verzocht om gebruik te mogen maken van de haven en het vliegveld op het Nederlandse deel. Het vliegveld Prinses Juliana kan veel grotere toestellen aan.

Het dodental als gevolg van orkaan Irma is opgelopen naar vier. Aan de kust zijn twee lichamen aangespoeld. De identiteit van deze slachtoffers is nog niet bekend. Er zijn elf zwaargewonden. Ze zijn overgebracht naar ziekenhuizen op andere eilanden. Er wordt niemand meer vermist.

Op het ministerie van binnenlandse zaken in Den Haag is een team geformeerd dat zich gaat bezighouden met een plan voor de wederopbouw van Sint-Maarten. Het team komt onder leiding van Hans Leijtens, die net was benoemd tot kwartiermaker voor de ‘Integriteitkamer’ Sint-Maarten. Leijtens werkte eerder bij de landmacht en koninklijke marechaussee, en was daarna directeur-generaal bij de Belastingdienst.

Irma ging voor de westkust van florida Irma koos gisteren de westkant van Florida. Dat was bij het voorspellen van de route van de orkaan steeds een mogelijke uitkomst, maar een koers langs het oosten, waardoor Miami de ergste klap zou krijgen, leek lange tijd iets waarschijnlijker. De storm kwam als een orkaan van categorie 3 aan land bij Naples. Van de ruim 300.000 inwoners van die stad en de omgeving verlieten er zo'n 200.000 het gebied, de anderen maakten het passeren van het oog van de orkaan in hun eigen huizen door. Inderhaast werden extra opvangcentra geopend, omdat de al opengestelde centra vol raakten. Verder naar het noorden zetten de regio’s rond Ft. Meyers (600.000 inwoners) en Tampa (2,5 miljoen) zich schrap. De koers van Irma betekende een opluchting voor inwoners van Miami en andere plaatsen aan de oostkust - sommigen hadden juist aan de westkust hun toevlucht gezocht en gingen halsoverkop weer terug. Maar ook in Miami waren er winden van orkaankracht, werden er zes tornado’s gesignaleerd en deed een vloedgolf delen van de stad onderlopen. Lees ook: Irma zwakt iets af en scheert langs westkust Florida

