Arkansas begint met executies

Vannacht werd Ledell Lee dood verklaard, nadat hij een injectie had gekregen. Hij werd veroordeeld voor een moord in 1993, al heeft hij zelf altijd zijn onschuld volgehouden.

De executie was om verschillende manieren omstreden. Een woordvoerder van het Innocence Project, een organisatie voor juridische hulp, had weinig sympathie voor de reden dat de executie nu moest plaatsvinden: "De beslissing van Arkansas om zoveel haast te maken met de executie van dhr. Lee, alleen maar omdat de voorraad dodelijke injecties verloopt aan het einde van de maand, berooft hem van de mogelijkheid om met een DNA-test zijn onschuld te bewijzen."

Maar als de houdbaarheidsdatum van dat middel inderdaad was verstreken, was het voor Arkansas erg moeilijk geweest om een nieuw injectiemiddel te vinden. Farmaceutische bedrijven willen namelijk niet meewerken aan het voltrekken van de doodstraf, en artsen ook niet. Daardoor worden veel executiemiddelen in elkaar gedraaid door amateurs, die volgens sommige critici "maar wat aanklungelen".

Tot op het laatste moment liepen er dan ook een zaak van het farmaceutische bedrijf McKesson tegen de executie, die beweert dat Arkansas hun medicijnen onder valse voorwendselen als executiemiddel heeft ingekocht.

